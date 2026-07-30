Oväntat hög vinst för Air France-KLM

Flygkoncernens justerade rörelsevinst på 484 miljoner euro var lägre än fjolårets vinst på 736 miljoner euro, men högre än analytikernas genomsnittliga prognos på 327 miljoner euro.

Air France-KLM räknar med en minskning på 1 procent inom kort- och medelsdistansflyg och en ökning med 2–3 procent för koncernen som helhet. Det är den andra nedjusteringen jämfört med prognosen före Irankriget.

”Vi levererade en stark kommersiell utveckling tack vare en fortsatt stabil efterfrågan på premiumresor, särskilt på de asiatiska och nordamerikanska marknaderna”, säger vd Benjamin Smith i ett uttalande.

Omsättningen steg 9,9 procent till 9 277 miljoner euro. Det var något högre än väntade 9 189.