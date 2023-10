Paradvåning i kris – fastighetsjätten kan inte betala

Säkerhet

Pro-rysk hackergrupp attackerar webbplatser

Den pro-ryska hackergruppen No Name 057 meddelar på sitt Telegramkonto att överbelastningsattacker pågår mot webbplatser i flera länder. På tisdagen attackerade den pro-ryska hackergruppen No Name 057, enligt deras eget Telegramkonto, de svenska bankerna Avanza, Handelsbanken, Länsförsäkringar, ICA Banken, SEB och Swedbank. Svenska “russofober” “Ett monument över alla svenska russofober som suger till sig Zelenskyj …