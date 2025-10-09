Dagens PS
Tokyobörsen lyfter kraftigt på Softbanks ABB-affär

Softbank
Softbank har rusat 13 procent på torsdagsmorgonen, svensk tid, på beskedet om köpet av ABB:s robotdivision. Softbank är draglok på Tokyobörsen, som lyfter kraftigt. Bilden är tagen vid ett tidigare tillfälle. (Foto: Eugene Hoshiko/AP/TT)
Ola Söderlund
Uppdaterad: 09 okt. 2025Publicerad: 09 okt. 2025

Softbank leder uppgången på Tokyobörsen och rusade under torsdagsmorgonen med 13 procent på nyheten om köpet av svensk-schweiziska ABB:s robotdivision.

På onsdagen tillkännagav den japanska jätten affären med ABB på 5,4 miljarder dollar, nästan 50,9 miljarder kronor.

Det uppger CNBC i sin börsrapport på torsdagen och konstaterar att förvänt av ABB:s robotdivision stärker Softbanks AI-närvaro.

Affären ska nu formellt godkännas av myndigheterna. För ABB innebär affären att det multinationella svensk-schweziska företaget inte behöver knoppa av sin robotverksamhet som ett separat börsnoterat företag.

Softbanks grundare jublar över ABB-affären

”SoftBanks nästa gräns är fysisk AI. Tillsammans med ABB Robotics kommer vi att förena teknik och talanger i världsklass under vår gemensamma vision att slå samman artificiell superintelligens och robotik – och driva en banbrytande utveckling som kommer att driva mänskligheten framåt”, säger Masayoshi Son, grundare av SoftBank och Japans rikaste man, i ett uttalande som återges av den amerikanska nyhetskanalen.

Masayoshi Son är pådrivande, skriver CNBC, för att utveckla artificiell superintelligens, ASI som det kallas, och som uppges vara 10 000 gånger smartare än människor.

Softbank har också tagit position och gjort flera uppmärksammade investeringar och förvärv för att ligga i framkant i AI-boomen, framgår det.

Så går börserna i Asien – gröna lampor överallt

Softbanks aktier är draglok när Japans ledande börsindex Nikkei 225 i skrivande stund, klockan 06.40 svensk tid, stiger med 1,42 procent. Nikkei 225 var upp mer tidigare i handeln.

Även Topixindexet står på plus och det lyster grönt över hela linjen på marknaderna i Asien-Stillahavsområdet på torsdagen, dock är Sydkoreas börser stängda på grund av helgfirande.

I Hongkong är Hang Seng upp med marginella 0,04 procent. 

”HSBC  har bett  Hang Seng Banks styrelse att lägga fram ett privatiseringsförslag för aktieägarna genom ett avtal enligt Hongkongs aktiebolagsförordning.

Aktier i Hang Seng Bank skulle annulleras i utbyte mot 155 Hongkongdollar styck. HSBC äger  cirka 63 %  av Hang Seng Bank, vilket uppskattar affärens värde till 106 miljarder Hongkongdollar”, berättar CNBC och HSBC-aktierna i Hongkong tidigare i dag föll med över 6 procent på nyheten, även Hang Seng var ned initialt.

Shanghaibörsen i fastlandskina är upp med 1,24 procent och i Australien klättrar S&P/ASX 200 med 0,16 procent.

S&P 500 och Nasdaq Composite fortsätter övertyga

På Wall Street I USA avslutade jämförelseindexet S&P 500 med en uppgång på 0,58 procent. Det amerikanska börsriktmärket kan stoltsera med att ha stängt på plus under åtta av de nio senaste handelsdagarna, skriver CNBC.

Nasdaq Composite lyfte 1,12 procent i går medan Dow Jones Industrial Average sjönk något.

Under de tidiga asiatiska timmarna har de amerikanska aktieterminerna knappt rört sig alls inför aftonens börsöppning i New York.  

ABBAffärAIAktiemarknaderAsienJapanSoftbankUSA
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

