Tokyobörsen lyfter kraftigt på Softbanks ABB-affär

På onsdagen tillkännagav den japanska jätten affären med ABB på 5,4 miljarder dollar, nästan 50,9 miljarder kronor.

Det uppger CNBC i sin börsrapport på torsdagen och konstaterar att förvänt av ABB:s robotdivision stärker Softbanks AI-närvaro.

Affären ska nu formellt godkännas av myndigheterna. För ABB innebär affären att det multinationella svensk-schweziska företaget inte behöver knoppa av sin robotverksamhet som ett separat börsnoterat företag.

Softbanks grundare jublar över ABB-affären

”SoftBanks nästa gräns är fysisk AI. Tillsammans med ABB Robotics kommer vi att förena teknik och talanger i världsklass under vår gemensamma vision att slå samman artificiell superintelligens och robotik – och driva en banbrytande utveckling som kommer att driva mänskligheten framåt”, säger Masayoshi Son, grundare av SoftBank och Japans rikaste man, i ett uttalande som återges av den amerikanska nyhetskanalen.

Masayoshi Son är pådrivande, skriver CNBC, för att utveckla artificiell superintelligens, ASI som det kallas, och som uppges vara 10 000 gånger smartare än människor.

Softbank har också tagit position och gjort flera uppmärksammade investeringar och förvärv för att ligga i framkant i AI-boomen, framgår det.