Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank granskas av Finansinspektionen med anledning av hur kunder med och utan betalkonto tas om hand av storbankerna. Problemet är stort, menar myndigheten.
Finansinspektionens kritik mot svenska storbankerna
Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank får kritik av Finansinspektionen.
Det skriver Finansinspektionen på sin hemsida.
Storbankerna begränsar svenskarnas tillgång till betalkonto som en del av sina åtgärder mot kriminellas möjlighet till pengatvätt, men åtgärderna riskerar att gå ut över personer som behöver konton i vardagen.
Problemet är stort och att bankerna behöver prioritera frågan, anser Finansinspektionen.
Finansinspektionen slår till med släggan
Anledningen är att bankerna nekar betalkonto för vissa kunder i onödan, vilket i ett allt mer digitaliserat samhälle leder till problem och komplikationer för svenska hushåll. Det säger Mithra Sunberg, avdelningschef för Betalinsyn på FI.
“Ett betalkonto är en förutsättning för att kunna ta emot lön eller bidrag, betala räkningar och delta i vardagens ekonomiska liv. Utan konto riskerar du att hamna utanför både det finansiella systemet och samhället i stort. Vi förväntar oss att bankerna fortsätter att utveckla sitt arbete för att säkerställa att konsumenters rätt till betalkonto inte begränsas mer än nödvändigt”, säger Mithra Sundberg i ett pressmeddelande.
Men alla kan inte få betalkonton. Om fel personer får betalkonton kan kontot användas för finansiering av terrorism eller pengatvätt för organiserad brottslighet. Eller båda.
“I bankernas uppdrag ligger att balansera dessa båda skyldigheter på ett sätt så att konsumenter inte drabbas i onödan. Bankerna bör alltid pröva alternativa lösningar innan de väljer att neka eller avsluta ett konto. Det kan till exempel vara att erbjuda ett konto med begränsning för belopp och tjänster eller skärpa övervakningen av transaktioner”, säger Mithra Sundberg.
Sprid ut dig över flera banker
Genom att ha flera konton kan du komma undan flera avgifter som annars kan äta upp ditt sparande. Det har News55 skrivit om tidigare. Att flytta alla pengar till en och samma bank kan se bra ut på pappret eftersom flytt av tjänstepension kan sänka bolåneräntan något. Men det är sällan en bra idé, menar Moa Langnemark, privatekonom på Finansinspektionen.
“Det lönar sig alltid att vara en aktiv kund och byta bank. Man kan spara ganska mycket pengar. Vissa banker specialiserar sig till exempel på att pressa boräntorna, andra på att ha så höga sparräntor som möjligt”, sade Moa Langemark till GP.
