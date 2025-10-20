Dagens PS
Order på halv miljard från europeiskt land lyfter Saab

Saab har tecknat en stor order på radarsystem från Spanien. (Foto: Saab)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 20 okt. 2025Publicerad: 20 okt. 2025

Svenska Saab har landat en stor order av radarsystem som ska användas av spanska armén. Både Saab och andra europeiska försvarsaktier har lyst grönt under måndagen.

Saab har fått en order från NATO:s upphandlings-organisation, NSPA, på livstidsförlängning av Arthur-system till den spanska armén.

Ordervärdet uppgår till cirka 540 miljoner kronor (cirka 49,4 miljoner euro). Det framgick under måndagen i ett pressmeddelande från försvarsbolaget.

Nyheten om ordern fick Saab (börskurs Saab) att skutta till på börsen och öka i värde med 3 procent. Detta sker efter en period av nedgång för aktien som av många analytiker setts som överskattad.

Första ordern via Nato för Saab

Artillerilokaliseringsradarn Arthur är ett modernt, digitaliserat system som skyddar militära trupper och civila genom att varna för inkommande eld och används även till uppdrag som moteld och eldledning.

“Vi är glada att fortsätta stärka Spaniens artillerilokaliseringsförmåga, som är avgörande för att kunna varna för fientligt artilleri samt eldledning av det egna artilleriet. Ordern är även den första för våra radarsystem att gå genom NATO:s inköpsorganisation, vilket är ett viktigt steg för oss, säger Carl-Johan Bergholm, chef för Saabs affärsområde Surveillance i en kommentar.

Bra dag för försvarsaktier

I fredags sjönk det europeiska försvarsindexet Stoxx Europe Aerospace and Defense men det ökade nu med 2,1 procent.

De tyska försvarskoncernerna Renk, Hensoldt och Rheinmetall steg med mellan 4 och 7 procent efter ett möte mellan USA:s president Donald Trump ocg Ukrainas president Volodymyr Zelelenskyj under helgen, skriver EFN.

Italienska Leonardo steg samtidigt med över 2 procent och Europas största försvarskoncern BAE Systems klättrar drygt 1 procent.

Under måndagen börslanserades även tyska Thyssenkrupp sin marina avdelning TKMS som snabbt blev en succé som snabbt handlades till 87 euro, vilket var väsentligt högre än listningspriset på 60 euro.

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

