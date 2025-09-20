Dagens PS
Optimismen tillbaka – investerarna satsar på Europa igen

Europa
Fondförvaltare ser nu ljusare på framtiden (Foto: Canva)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 20 sep. 2025Publicerad: 20 sep. 2025

Efter en skakig sommar har vinden vänt för Europas aktiemarknader. Fondförvaltare ser nu ljusare på framtiden, drar ner på krisvarningar och placerar allt mer kapital i defensiva sektorer.

En ny undersökning från Bank of America visar att europeiska fondförvaltare blivit klart mer optimistiska. Handeln präglas av minskade spänningar, inflationsoron har mattats av och centralbanker, inte minst den amerikanska Federal Reserve, har börjat sänka räntorna.

Det gör att fler tror på en mjuklandning i ekonomin snarare än en hård recession. Bara 16 procent av de globala förvaltarna förväntar sig nu en avmattning, ned från 41 procent i augusti. Hela 67 procent ser en mjuklandning som det mest sannolika scenariot, konstaterar Euronews

USA oroar – men lyfter ändå

Den svagare amerikanska arbetsmarknaden har blivit den största orosfaktorn: 59 procent av alla europeiska investerare pekar ut den som största risk. 

Trots det är bilden mer balanserad än tidigare. Bara 44 procent tror på en avmattning i USA – den lägsta nivån sedan februari – samtidigt som förväntningarna på ökad amerikansk tillväxt nått en 17-månaders topp.

Tyskland i topp, Frankrike i botten

När det gäller enskilda marknader i Europa är Tyskland mest populärt. Orsaken är förväntningar på finanspolitiska stimulanser som kan ge draghjälp åt ekonomin. Spanien tar andraplatsen tack vare starka resultat i banker och energibolag.

Frankrike tappar i sin tur mark och är nu minst attraktivt i regionen. Politiska risker och svagare förtroende för landets ekonomi gör att många investerare väljer bort franska aktier.

Hälsovård går starkt

På sektornivå ser investerarna störst potential i hälsovård, som nu gått om finans som den mest attraktiva branschen. Industribolag, bygg och infrastruktur samt el- och vattenbolag lockar också.

Banker fortsätter att ha stöd från vissa förvaltare, men intresset har svalnat markant jämfört med i somras. Sektorer som energi, bilar och media är minst populära. 

Riskerna inte borta

Trots optimismen finns kvarstående hot. En ny inflationsvåg oroar 26 procent av investerarna. Dessutom finns en växande skepsis mot den amerikanska centralbanken. Hela 24 procent ser en risk i att Federal Reserve förlorar sitt oberoende, något som i förlängningen kan försvaga dollarn.

Dollarfallet tros redan vara på väg. Nästan hälften av de globala förvaltarna förväntar sig en försvagad dollar det kommande året – en av de mest pessimistiska nivåerna någonsin.

Ingen total vändning 

Efter månader av oro för geopolitik, inflation och recession har Europas börser fått en välbehövlig energiinjektion. Med centralbanker som mjuknar, en stabilare makrobild och förhoppningar om starka företagsvinster växer riskaptiten igen.

Det är ingen total vändning – men tillräckligt för att ge kontinentens investerare nytt självförtroende inför årets sista kvartal.

Matilda Habbe
