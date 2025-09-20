Optimismen tillbaka – investerarna satsar på Europa igen

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Tyskland i topp, Frankrike i botten

När det gäller enskilda marknader i Europa är Tyskland mest populärt. Orsaken är förväntningar på finanspolitiska stimulanser som kan ge draghjälp åt ekonomin. Spanien tar andraplatsen tack vare starka resultat i banker och energibolag.

Frankrike tappar i sin tur mark och är nu minst attraktivt i regionen. Politiska risker och svagare förtroende för landets ekonomi gör att många investerare väljer bort franska aktier.

Hälsovård går starkt

På sektornivå ser investerarna störst potential i hälsovård, som nu gått om finans som den mest attraktiva branschen. Industribolag, bygg och infrastruktur samt el- och vattenbolag lockar också.

Banker fortsätter att ha stöd från vissa förvaltare, men intresset har svalnat markant jämfört med i somras. Sektorer som energi, bilar och media är minst populära.

Riskerna inte borta

Trots optimismen finns kvarstående hot. En ny inflationsvåg oroar 26 procent av investerarna. Dessutom finns en växande skepsis mot den amerikanska centralbanken. Hela 24 procent ser en risk i att Federal Reserve förlorar sitt oberoende, något som i förlängningen kan försvaga dollarn.

Dollarfallet tros redan vara på väg. Nästan hälften av de globala förvaltarna förväntar sig en försvagad dollar det kommande året – en av de mest pessimistiska nivåerna någonsin.

Ingen total vändning

Efter månader av oro för geopolitik, inflation och recession har Europas börser fått en välbehövlig energiinjektion. Med centralbanker som mjuknar, en stabilare makrobild och förhoppningar om starka företagsvinster växer riskaptiten igen.

Det är ingen total vändning – men tillräckligt för att ge kontinentens investerare nytt självförtroende inför årets sista kvartal.

