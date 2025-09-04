Dagens PS
Kalla vindar drar in över USA:s arbetsmarknad

Arbetslösheten rusar i USA
USA:s arbetsmarknad har visat oväntade styrkebesked flera gånger. Nu verkar det vara slut med det. (Kollage: Canva)
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 04 sep. 2025Publicerad: 04 sep. 2025

Under flera års tid har USA:s arbetsmarknad överraskat positivt, men nu syns tydliga tecken på ett trendskifte.

I Sverige vet vi allt för väl hur det är att ha en sval arbetsmarknad. Vi har nämligen bland den högsta arbetslösheten i Europa.

Torsdagens preliminära rapport pekar på att arbetsmarknaden i USA har börjat halta kraftigt. Siffrorna var till och med sämre än prognosmakarnas dämpade förväntingar.

USA:s arbetsmarknad överraskar åt fel håll

“Månadssiffror från löneadministratören ADP visar att antalet jobb i den privata sektorn i USA ökade med 54 000 i augusti”, rapporterar TT. I juli ökade sysselsättningen i sektorn med 106 000 jobb, enligt reviderade siffror.

Analytikernas genomsnittliga prognos pekade på 68 000 nya jobb i augusti, visar en sammanställning från Bloomberg.

Den mer omfattande sysselsättningsrapporten från USA:s arbetsmarknadsdepartement publiceras på fredagen.

Svaga siffror på arbetsmarknaden är en av de parametrar som centralbanken Fed tar hänsyn till när de sätter den amerikanska styrräntan. Dåliga siffror ökar sannolikheten för sänka räntor.

Oroväckande framtid för USA

Men det är inte bara jobbsiffror som oroar amerikanska ekonomer.

USA riskerar en ekonomisk mardröm inom tre år, varnar hedgefondprofilen Ray Dalio i Financial Times. Han anklagar Donald Trumps budgetpolitik för en ”skuldinducerad hjärtattack” när statsskulden skenar.

Fler bedömare pekar på krympande skatteintäkter, ökande skuldbetalningar och risken för tappat investerarförtroende. Även Jamie Dimon, vd för JPMorgan Chase, har varnat för konsekvenserna av USA:s svaga finanser.

Ljusare prognos för Sverige

Samtidigt som USA:s arbetsmarknad går mot sämre tider så pekar mycket mot att Sveriges ekonomi kan vara på väg ut ur sin långvariga svacka. Dels då många ser för sig hur ytterligare stimulanser i form av sänkta räntor och en generös höstbudget ska ge effekt nästa år.

Däremot höjs BNP-prognosen för 2026. Inför höstens budgetförhandlingar spås tillväxten nästa år landa på 3,0 procent, långt över dagens i princip uteblivna tillväxt, rapporterar SVT.

Finansminister Elisabeth Svantesson (M) ser ljust på nästa år:

“Vi gör ändå bedömningen att återhämtningen kommer att återupptas i slutet av året och framförallt nästa år”, säger hon på en pressträff.

Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

