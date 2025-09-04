Kalla vindar drar in över USA:s arbetsmarknad

Undvik miljardmisstag - så får du en bättre projektstart

I Sverige vet vi allt för väl hur det är att ha en sval arbetsmarknad. Vi har nämligen bland den högsta arbetslösheten i Europa.

Läs även:

Sverige i arbetslöshetstoppen – tredje högst i EU. Dagens PS

ANNONS

Torsdagens preliminära rapport pekar på att arbetsmarknaden i USA har börjat halta kraftigt. Siffrorna var till och med sämre än prognosmakarnas dämpade förväntingar.

USA:s arbetsmarknad överraskar åt fel håll

“Månadssiffror från löneadministratören ADP visar att antalet jobb i den privata sektorn i USA ökade med 54 000 i augusti”, rapporterar TT. I juli ökade sysselsättningen i sektorn med 106 000 jobb, enligt reviderade siffror.

Analytikernas genomsnittliga prognos pekade på 68 000 nya jobb i augusti, visar en sammanställning från Bloomberg.

Den mer omfattande sysselsättningsrapporten från USA:s arbetsmarknadsdepartement publiceras på fredagen.

Svaga siffror på arbetsmarknaden är en av de parametrar som centralbanken Fed tar hänsyn till när de sätter den amerikanska styrräntan. Dåliga siffror ökar sannolikheten för sänka räntor.