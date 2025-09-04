Under flera års tid har USA:s arbetsmarknad överraskat positivt, men nu syns tydliga tecken på ett trendskifte.
Kalla vindar drar in över USA:s arbetsmarknad
Mest läst i kategorin
Inflationen en blandning av sött och salt: Chans till räntesänkning kvar?
Den svenska inflationen har överraskat negativt två månader på raken. Dagens preliminära siffra för augusti innehåll både sött och salt för de som vill se en fortsatt svensk räntesänkning. Frågan är nu hur Riksbankschefen Erik Thedéen och den övriga direktionen tolkar siffrorna? Läs även: 6 000 kronor rakt i sjön – FI uppmanar bolånetagare att agera …
USA hotar Norge efter oljefonds-nej
Norska oljefonden drog sig ur fem israeliska bolag och amerikanska Caterpillar. Nu hotar USA Norge med repressalier. Den som eventuellt tror på någon typ av amerikansk respekt för äganderätt, självständighet eller rätten för enskilda länder att besluta i sina egna angelägenheter, har en svår tid. Det senaste exemplet på den amerikanska Trump-regimens vilja att diktera …
Omstart för Sverige: Nu sparkas ekonomin igång
Ekonomin i Sverige har haltat länge. Tillväxten har gång på gång svikit förväntningarna och hushållen har pressats av hög inflation och dyrare lån. Men nu ser Danske Bank att förändringens tid är på gång, och sätter sin tilltro till en kombination av räntesänkningar och expansiv politik. Frågan är om motorn verkligen startar. Konjunkturprognosen Nordic Outlook …
Tre storbanker tror på räntesänkning i höst
Swedbank, Handelsbanken och SEB, men även Danske Bank räknar med att Riksbanken sänker styrräntan mer i år. Nordea sticker ut och spår i sin senaste konjunkturprognos att räntan höjs till 2,50 procent i slutet av 2027 med hänvisning till den höga matinflationen. ”Det är centralt att inflationen faller tillbaka. Riksbanken har halverat styrräntan och realräntan …
Tjänstesektorn fortsätter halka efter industrin
Även om den svenska privata tjänstesektorn har hostat upp sig har flera företag i branschen det fortsatt tufft. ”Tjänstesektorn har haft svårt att etablera sig i tillväxtzonen och visar att tjänstekonjunkturen är bräcklig trots lägre räntor och ljusning i industrisektorn”, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank. Den privata tjänstesektorns inköpschefsindex, i …
I Sverige vet vi allt för väl hur det är att ha en sval arbetsmarknad. Vi har nämligen bland den högsta arbetslösheten i Europa.
Läs även:
Sverige i arbetslöshetstoppen – tredje högst i EU. Dagens PS
Torsdagens preliminära rapport pekar på att arbetsmarknaden i USA har börjat halta kraftigt. Siffrorna var till och med sämre än prognosmakarnas dämpade förväntingar.
USA:s arbetsmarknad överraskar åt fel håll
“Månadssiffror från löneadministratören ADP visar att antalet jobb i den privata sektorn i USA ökade med 54 000 i augusti”, rapporterar TT. I juli ökade sysselsättningen i sektorn med 106 000 jobb, enligt reviderade siffror.
Analytikernas genomsnittliga prognos pekade på 68 000 nya jobb i augusti, visar en sammanställning från Bloomberg.
Den mer omfattande sysselsättningsrapporten från USA:s arbetsmarknadsdepartement publiceras på fredagen.
Svaga siffror på arbetsmarknaden är en av de parametrar som centralbanken Fed tar hänsyn till när de sätter den amerikanska styrräntan. Dåliga siffror ökar sannolikheten för sänka räntor.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Svenskarna slår amerikanerna – i skuldsättning
Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …
Hur du lär dig att fatta beslut snabbare
Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …
Oroväckande framtid för USA
Men det är inte bara jobbsiffror som oroar amerikanska ekonomer.
USA riskerar en ekonomisk mardröm inom tre år, varnar hedgefondprofilen Ray Dalio i Financial Times. Han anklagar Donald Trumps budgetpolitik för en ”skuldinducerad hjärtattack” när statsskulden skenar.
Fler bedömare pekar på krympande skatteintäkter, ökande skuldbetalningar och risken för tappat investerarförtroende. Även Jamie Dimon, vd för JPMorgan Chase, har varnat för konsekvenserna av USA:s svaga finanser.
Ljusare prognos för Sverige
Samtidigt som USA:s arbetsmarknad går mot sämre tider så pekar mycket mot att Sveriges ekonomi kan vara på väg ut ur sin långvariga svacka. Dels då många ser för sig hur ytterligare stimulanser i form av sänkta räntor och en generös höstbudget ska ge effekt nästa år.
Däremot höjs BNP-prognosen för 2026. Inför höstens budgetförhandlingar spås tillväxten nästa år landa på 3,0 procent, långt över dagens i princip uteblivna tillväxt, rapporterar SVT.
Finansminister Elisabeth Svantesson (M) ser ljust på nästa år:
“Vi gör ändå bedömningen att återhämtningen kommer att återupptas i slutet av året och framförallt nästa år”, säger hon på en pressträff.
Läs även:
Europa får banbrytande superdator – banar väg för AI. Dagens PS
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
I Sverige kostar floppade projekt många miljarder. Ofta går det fel redan från början. Undvik detta och delta i kostnadsfritt event där vi med enkla verktyg ger dig tips och råd hur du ska undvika att floppa.
Senaste nytt
Kalla vindar drar in över USA:s arbetsmarknad
Under flera års tid har USA:s arbetsmarknad överraskat positivt, men nu syns tydliga tecken på ett trendskifte. I Sverige vet vi allt för väl hur det är att ha en sval arbetsmarknad. Vi har nämligen bland den högsta arbetslösheten i Europa. Läs även:Sverige i arbetslöshetstoppen – tredje högst i EU. Dagens PS Torsdagens preliminära rapport …
Här tar sig Kiruna vatten över huvudet
Försenat igen. Underkänt i besiktning. En prislapp som drar i väg. Kritik från Konkurrensverket. Allt är inte idylliska kyrkflyttar i Kiruna. Kirunas nya badhus har inte glatt många badgäster än, men desto fler rubriksättare. De senaste talar om att badhuset försenas på grund av att besiktningen avslöjat brister som måste åtgärdas innan det öppnas, enligt …
Efter Northvoltkonkursen: Nya ägaren tar in gamla chefer
Amerikanska Lyten som tagit över i princip hela konkursade batterijätten Northvolt har utsett en ny ledning. I stora drag ser den ut som den tidigare. "Meet the new boss, same as the old boss" sjöng The Who 1971. Det kunde också har varit beskrivningen av den nya ledningen i Northvolt. Ny Sverige-vd för bolaget blir …
Stagnation i Ryssland – snart ingen tillväxt alls
Ryssland har, tekniskt sätt, hamnat i ett ekonomiskt läge av stagnation. Det menar högsta chefen för landets största bank Sberbank. Rysslands ekonomi gled in i "teknisk stagnation" under andra kvartalet i år. Det säger German Gref, vd på Rysslands största bank, Sberbank, enligt Moscow Times. Det var under torsdagen på Eastern Economic Forum som bankchefen …
Haveri för Google i Europa – viktiga tjänster ligger nere
Googles tjänster har drabbats av störningar som påverkar användare i flera länder. Både Gmail och Youtube rapporteras ligga nere. Flera av Googles mest använda tjänster, som Gmail och Youtube, har blivit otillgängliga i delar av Europa. Orsaken är fortfarande oklar och problemen har även nått USA. Missa inte: Ett missat intyg – och pensionen stoppas. …