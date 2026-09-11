OpenAI har fått ett problem som de flesta techbolag drömmer om – för många kunder vill använda den nya AI-modellen.
OpenAI stoppar nya Pro-kunder efter GPT-6-rusningen
Nu pausar bolaget nya köp och uppgraderingar till den dyraste ChatGPT-nivån, Pro 200, efter den kraftiga efterfrågan på GPT-6 Astra.
”Efterfrågan på Astra är verkligen utan motstycke”, skriver Thibault Sottiaux, chef för kärnprodukter på OpenAI, på X.
Inte sett något liknande
Han beskriver hur bolaget försöker använda ”alla spakar” för att klara efterfrågan och säger att han inte har sett något liknande tidigare, trots att OpenAI gått igenom perioder med mycket kraftig tillväxt.
Men nu räcker kapaciteten inte till.
”För att se till att våra nuvarande användare får en fantastisk upplevelse och fortsatt tillgång till Astra kommer vi att pausa prenumerationerna på vår Pro 200-nivå”, skriver Sottiaux.
Enligt OpenAI är det just dessa prenumerationer som belastar systemen mest. Pausen ska därför vara det minsta ingrepp bolaget kan göra för att hålla tjänsten tillgänglig för så många användare som möjligt.
”Vi arbetar med att lägga till mer kapacitet så snabbt vi kan”, skriver Sottiaux.
Billigare nivåerna säljs som vanligt
OpenAI har två Pro-nivåer. Den billigare kostar 100 dollar i månaden och finns fortfarande kvar. Det är Pro 200, som ger 20 gånger högre användningsutrymme än Plus, som nu är pausad för nya kunder.
Befintliga Pro 200-kunder kan fortsätta använda och förnya sina abonnemang. Däremot kan den som säger upp Pro 200 inte köpa tillbaka abonnemanget förrän OpenAI häver pausen.
Även API-tjänsten och övriga abonnemang är fortsatt tillgängliga, enligt Sottiaux.
GPT-6 Astra lanserades tidigare i september och OpenAI beskriver modellen som sitt mest avancerade hittills, med förbättrade förmågor inom bland annat datoranvändning, programmering, forskning och professionellt arbete. Modellen rullas ut till Plus-, Pro-, Business- och Enterprise-kunder.
OpenAI har inte angett något datum för när försäljningen av Pro 200 återupptas.
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