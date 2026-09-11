OpenAI stoppar nya Pro-kunder efter GPT-6-rusningen

Inte sett något liknande

Han beskriver hur bolaget försöker använda ”alla spakar” för att klara efterfrågan och säger att han inte har sett något liknande tidigare, trots att OpenAI gått igenom perioder med mycket kraftig tillväxt.

Men nu räcker kapaciteten inte till.

”För att se till att våra nuvarande användare får en fantastisk upplevelse och fortsatt tillgång till Astra kommer vi att pausa prenumerationerna på vår Pro 200-nivå”, skriver Sottiaux.

Enligt OpenAI är det just dessa prenumerationer som belastar systemen mest. Pausen ska därför vara det minsta ingrepp bolaget kan göra för att hålla tjänsten tillgänglig för så många användare som möjligt.

”Vi arbetar med att lägga till mer kapacitet så snabbt vi kan”, skriver Sottiaux.