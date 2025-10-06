Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

OpenAI köper in sig i AMD – kursen exploderar

Sam Altmans OpenAI köper in sig i AMD. (Foto: Jose Luis Magana /AP/TT/ Canva)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 06 okt. 2025Publicerad: 06 okt. 2025

AMD:s aktie steg med över 30 procent på måndagen efter att OpenAI och chipjätten meddelat en omfattande uppgörelse. Denna uppgörelse kan ge Sam Altmans företag en ägarandel på tio procent i bolaget.

Enligt avtalet kommer OpenAI att installera sex gigawatt AMD Instinct-processorer under flera år. En första utrullning på ett gigawatt sker under andra halvåret 2026, rapporterar CNBC.

Uppgörelsen anses vara ett av de största GPU-avtalen inom AI-industrin hittills.

Nvidia och AMD får skatta 15 procent av vinsten i Kina – till USA

De stora amerikanska chipjättarna Nvidia och AMD ska betala 15 procent av sina vinster i Kina till den amerikanska regeringen, enligt Financial Times.

Kan äga stor andel av AMD

Som en del av samarbetet har AMD utfärdat en warrant till OpenAI på upp till 160 miljoner aktier. Warranten är kopplad till både utrullningsvolymer och AMD:s aktiekurs, där den första delen frigörs vid den första fullständiga gigawatt-installationen.

Om OpenAI utnyttjar hela warranten skulle företaget äga cirka tio procent av AMD.

”Vi måste göra det här. Det här är så centralt för vårt uppdrag. Om vi verkligen vill kunna skala upp och nå hela mänskligheten, så är det här vad vi måste göra,” sa OpenAI:s president Greg Brockman till CNBC:s ”Squawk on the Street”.

Minskar beroendet av Nvidia

Partnerskapet hjälper OpenAI att diversifiera sina leverantörer och minska beroendet av en enda chippleverantör.

Jensen Huang, vd på Nvidia. (Foto: TT)

För mindre än två veckor sedan meddelade OpenAI en aktie- och leveransuppgörelse på 100 miljarder dollar med Nvidia. I denna uppgörelse tog Nvidia istället en ägarandel i OpenAI.

Nvidia:s aktie föll med en procent på måndagen efter beskedet om AMD-affären.

AMD:s aktie har generellt sett underpresterat Nvidias under det senaste året och har bara stigit 1 procent under de senaste 12 månaderna, skriver Yahoo Finance. Nvidias aktiekurs steg med 52 procent under samma period.

Saker och ting har dock återhämtat sig under de senaste sex månaderna, med AMD-aktier som klättrat 75 procent. Nvidias aktier ökade med 84 procent under samma period.

Historisk satsning på AI-infrastruktur

För AMD innebär avtalet både en kommersiell milstolpe och en validering av företagets nästa generations Instinct-produkter. Efter år av att ligga efter Nvidia på AI-acceleratormarknaden har AMD nu fått en flaggskeppskund i spetsen för den generativa AI-boomen.

“Det skapar en sann win-win-situation som möjliggör världens mest ambitiösa AI-utbyggnad,” kommenterade AMD:s VD Lisa Su.

Tillsammans med Nvidia-affären har OpenAI nu förbundit sig till ungefär en biljon dollar i ny infrastrukturutbyggnad på bara två veckor.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

