OpenAI köper in sig i AMD – kursen exploderar

Enligt avtalet kommer OpenAI att installera sex gigawatt AMD Instinct-processorer under flera år. En första utrullning på ett gigawatt sker under andra halvåret 2026, rapporterar CNBC.

Uppgörelsen anses vara ett av de största GPU-avtalen inom AI-industrin hittills.

Kan äga stor andel av AMD

Som en del av samarbetet har AMD utfärdat en warrant till OpenAI på upp till 160 miljoner aktier. Warranten är kopplad till både utrullningsvolymer och AMD:s aktiekurs, där den första delen frigörs vid den första fullständiga gigawatt-installationen.

Missa inte:

Nu kan Nvidias verkliga konkurrent vara på gång – backas av Intel. Dagens PS

Om OpenAI utnyttjar hela warranten skulle företaget äga cirka tio procent av AMD.

”Vi måste göra det här. Det här är så centralt för vårt uppdrag. Om vi verkligen vill kunna skala upp och nå hela mänskligheten, så är det här vad vi måste göra,” sa OpenAI:s president Greg Brockman till CNBC:s ”Squawk on the Street”.