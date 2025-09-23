Nvidia och OpenAI har träffat en överenskommelse om att den amerikanska chiptillverkaren går in med 100 miljarder dollar i AI-företaget.
Nvidia pumpar in 100 miljarder dollar i OpenAI
Den gigantiska investeringen från Nvidia ska hjälpa OpenAI att bygga nya datacenter med avancerade chips från bjässen och annan infrastruktur för artificiell intelligens, AI.
Pengarna pytsas ut i etapper med en första check på 10 miljarder dollar när avtalet undertecknats.
Datacenter med Nvidias avancerade chips
Allt enligt Bloomberg som konstaterar att storaffären ”understryker den kraftigt ökande efterfrågan på AI-verktyg som ChatGPT och den datorkraft som behövs för att få dem att fungera”.
Investeringen på 100 miljarder dollar från Nvidia, som Dagens PS systertidning Realtid också rapporterat om, ska bland annat ge OpenAI möjlighet att bygga datacenter med en kapacitet på 10 gigawatt och som är utrustade med Nvidias superchips i syfte att träna och driftsätta AI-modeller.
Affären avhandlas kontant från Nvidias sida och får enligt Bloombergs källor aktier i OpenAI enligt avtalet.
Läs även: Nvidia investerar 100 miljarder dollar i Open AI Realtid
Aktien studsade upp i chiptillverkaren
Aktierna i Nvidia steg på nyheten med 3,9 procent på Wall Street i går.
Hittills i år är aktiekursen i chipjätten upp med 37 procent. Företaget har i dag översta plattplatsen som det marknadsmässigt mest värdefulla företaget i världen.
OpenAI är samtidigt världens största teknikstartup-företag.
Läs också: Open AI och Nvidia – AI-boomens framgångsrika syskonpar DagensPS
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
