Dagens PS
JUST NU:

Riksbanken trycker på gasen

Dagensps.se
Börs & Finans

Nvidia pumpar in 100 miljarder dollar i OpenAI

Nvidia
Nvidias vd Jensen Huang. (Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 23 sep. 2025Publicerad: 23 sep. 2025

Nvidia och OpenAI har träffat en överenskommelse om att den amerikanska chiptillverkaren går in med 100 miljarder dollar i AI-företaget.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Den gigantiska investeringen från Nvidia ska hjälpa OpenAI att bygga nya datacenter med avancerade chips från bjässen och annan infrastruktur för artificiell intelligens, AI.

Pengarna pytsas ut i etapper med en första check på 10 miljarder dollar när avtalet undertecknats.

ANNONS

Datacenter med Nvidias avancerade chips

Allt enligt Bloomberg som konstaterar att storaffären ”understryker den kraftigt ökande efterfrågan på AI-verktyg som ChatGPT och den datorkraft som behövs för att få dem att fungera”.

Investeringen på 100 miljarder dollar från Nvidia, som Dagens PS systertidning Realtid också rapporterat om, ska bland annat ge OpenAI möjlighet att bygga datacenter med en kapacitet på 10 gigawatt och som är utrustade med Nvidias superchips i syfte att träna och driftsätta AI-modeller.

Affären avhandlas kontant från Nvidias sida och får enligt Bloombergs källor aktier i OpenAI enligt avtalet.

Läs även: Nvidia investerar 100 miljarder dollar i Open AI Realtid

Aktien studsade upp i chiptillverkaren

Aktierna i Nvidia steg på nyheten med 3,9 procent på Wall Street i går.

ANNONS

Hittills i år är aktiekursen i chipjätten upp med 37 procent. Företaget har i dag översta plattplatsen som det marknadsmässigt mest värdefulla företaget i världen.

OpenAI är samtidigt världens största teknikstartup-företag.

Läs också: Open AI och Nvidia – AI-boomens framgångsrika syskonpar DagensPS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AIArtificiell intelligensDatacenterInvesteringNvidiaOpenAI
Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS