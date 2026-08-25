OnlyFans är en av världens mest lönsamma plattformar. Med bara 47 anställda kunde bolaget dela ut 709 miljoner dollar till sin ägare månaderna före hans död.
OnlyFans-ägaren tog ut 700 miljoner dollar före sin död
Sex säljer, som det heter.
De nya siffrorna från OnlyFans moderbolag, brittiska Fenix International Ltd, ger en tydlig bild av pengamaskinen bakom plattformen som är populär bland porrstjärnor och tittare, rapporterar BBC.
Under räkenskapsåret som avslutades i november 2025 redovisade OnlyFans intäkter på omkring 1,6 miljarder dollar. Vinsten före skatt steg 5 procent till 714 miljoner dollar.
Ärvs av fru och barn
Ägaren Leonid Radvinsky fick 535 miljoner dollar i utdelning för 2025. Under 2026 första månader betalades ytterligare 174 miljoner dollar ut, totalt 709 miljoner dollar för 2025 och början av 2026 från bolaget innan han avled i cancer i mars, 43 år gammal.
Radvinsky undvek rampljuset, och hans cancer var okänd för allmänheten innan dödsfallet utannonserades.
Hans samlade förmögenhet närmade sig 5 miljarder dollar när han avled. Pengar som nu ärvs av hans fru och fyra barn, inklusive det 75-procentiga ägandet i OnlyFans.
Bara 47 anställda
Det mest anmärkningsvärda är dock inte utdelningen. Det är hur få personer som behövs för att driva miljardverksamheten.
OnlyFans har bara 47 anställda. Trots det har bolaget byggt en verksamhet med över hundra miljoner betalande användarkonton och miljontals kreatörer.
Affärsmodellen är enkel, men extremt skalbar. Kreatörerna producerar innehållet och bygger sina egna publikrelationer. OnlyFans tillhandahåller infrastrukturen och tar en andel av betalningarna.
Bolaget behåller normalt 20 procent av intäkterna medan resten går till kreatörerna.
30 miljarder dollar till kreatörer
Radvinsky köpte OnlyFans moderbolag 2018. Under hans ägande växte sajten från en relativt okänd prenumerationstjänst till en global plattform, starkt förknippad med sexvideo och vuxeninnehåll.
Keily Blair, vd för OnlyFans, menar dock att det är kreatörerna som tjänar mest på att plattformen finns. Hon uppgav på tisdagen att företaget har betalat ut över 30 miljarder dollar till kreatörer sedan starten för tio år sedan.
”OnlyFans ger verkliga möjligheter till verkliga människor genom att skapa en säker och reglerad miljö där de kan tjäna pengar på sitt innehåll tillsammans med en global fanskara”, säger hon enligt BBC.
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