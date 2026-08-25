OnlyFans-ägaren tog ut 700 miljoner dollar före sin död

Bara 47 anställda

Det mest anmärkningsvärda är dock inte utdelningen. Det är hur få personer som behövs för att driva miljardverksamheten.

OnlyFans har bara 47 anställda. Trots det har bolaget byggt en verksamhet med över hundra miljoner betalande användarkonton och miljontals kreatörer.

Affärsmodellen är enkel, men extremt skalbar. Kreatörerna producerar innehållet och bygger sina egna publikrelationer. OnlyFans tillhandahåller infrastrukturen och tar en andel av betalningarna.

ANNONS

Bolaget behåller normalt 20 procent av intäkterna medan resten går till kreatörerna.

30 miljarder dollar till kreatörer

Radvinsky köpte OnlyFans moderbolag 2018. Under hans ägande växte sajten från en relativt okänd prenumerationstjänst till en global plattform, starkt förknippad med sexvideo och vuxeninnehåll.

Keily Blair, vd för OnlyFans, menar dock att det är kreatörerna som tjänar mest på att plattformen finns. Hon uppgav på tisdagen att företaget har betalat ut över 30 miljarder dollar till kreatörer sedan starten för tio år sedan.

”OnlyFans ger verkliga möjligheter till verkliga människor genom att skapa en säker och reglerad miljö där de kan tjäna pengar på sitt innehåll tillsammans med en global fanskara”, säger hon enligt BBC.

Läs mer: Miljardären bakom OnlyFans skyr rampljuset

Läs mer: Uppgifter om Musks X AI: ”Mer än hälften är porr”

Läs mer: Historisk dom mot man som skapade falska nakenbilder med AI