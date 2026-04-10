En man i USA blir den förste att dömas för AI-nakenbilder efter att ha terroriserat kvinnor med tusentals förfalskningar.
Historisk dom mot man som skapade falska nakenbilder med AI
En 37-årig man från Ohio har som första person någonsin dömts enligt den nya lagen Take It Down Act efter att ha terroriserat kvinnor och barn med tusentals manipulerade bilder skapade genom artificiell intelligens, skriver Ars Technica.
Mannen använde över 100 olika AI-verktyg för att framställa grovt pornografiskt material där han klistrade in offrens ansikten i kränkande situationer.
Trots att han greps av polis fortsatte han sin verksamhet under tiden han var frigiven i väntan på rättegång vilket ledde till att FBI fann ännu mer omfattande material vid en senare husrannsakan.
Första fällande domen för digitala förfalskningar
Rättsprocessen mot James Strahler II markerar en milstolpe i amerikansk juridik då det är det första fallet där Take It Down Act tillämpas, skriver Columbus Dispatch.
Lagen som röstades igenom i maj 2025 syftar till att stoppa spridningen av icke-konsensuella intima bilder, särskilt de som skapats med modern teknik. Strahler erkände sig skyldig till bland annat cyberstalking och framställning av barnpornografi efter att ha använt 24 olika AI-plattformar på sin telefon för att skapa tusentals bilder.
Syftet med de digitala förfalskningarna var enligt utredningen att pressa offren och deras familjer på riktiga nakenbilder samt att tvinga tidigare partners till försoning.
Fortsatte terrorn efter gripandet
Trots att polisen beslagtog mannens telefon i april och han konfronterades med sina brott upphörde inte trakasserierna. Under sin tid i frihet före rättegången greps han på nytt i juni efter att ha fortsatt skicka manipulerade bilder till ett av sina offer.
Denna gång fann utredarna över 2400 bilder och videor som föreställde nakenhet, våld och övergrepp mot barn på hans nya enhet. FBI kunde genom en analys av tekniken konstatera att han systematiskt trakasserat sina ex-flickvänner och deras mödrar genom att posta materialet på olika pornografiska webbplatser.
Melania Trump hyllar rättvisans seger
Den tidigare presidentfrun Melania Trump, som varit en stark förespråkare för den nya lagstiftningen, har uttalat sig om fallet och hyllat det juridiska genombrottet. Hon betonade vikten av att skydda medborgare mot cyberbrott i den digitala tidsåldern.
Åklagaren Dominick S. Gerace II underströk efter domen att myndigheterna kommer att använda alla tillgängliga verktyg för att ställa förövare som Strahler till svars. Han riskerar nu fängelse i upp till två år för bilderna på vuxna och ytterligare tre år för materialet som rör minderåriga.
