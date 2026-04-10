Historisk dom mot man som skapade falska nakenbilder med AI

Mannen använde över 100 olika AI-verktyg för att framställa grovt pornografiskt material där han klistrade in offrens ansikten i kränkande situationer.

Trots att han greps av polis fortsatte han sin verksamhet under tiden han var frigiven i väntan på rättegång vilket ledde till att FBI fann ännu mer omfattande material vid en senare husrannsakan.

Första fällande domen för digitala förfalskningar

Rättsprocessen mot James Strahler II markerar en milstolpe i amerikansk juridik då det är det första fallet där Take It Down Act tillämpas, skriver Columbus Dispatch.

Lagen som röstades igenom i maj 2025 syftar till att stoppa spridningen av icke-konsensuella intima bilder, särskilt de som skapats med modern teknik. Strahler erkände sig skyldig till bland annat cyberstalking och framställning av barnpornografi efter att ha använt 24 olika AI-plattformar på sin telefon för att skapa tusentals bilder.

Syftet med de digitala förfalskningarna var enligt utredningen att pressa offren och deras familjer på riktiga nakenbilder samt att tvinga tidigare partners till försoning.