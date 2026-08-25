Åklagaren: Intellego får tillbaka sina 100 miljoner

Han har begärt att tingsrätten häver hela kvarstaden.

”Det finns inte längre skäl att jag sitter och håller på pengarna. Jag kommer fortfarande kräva 100 miljoner i företagsbot, men de behöver inte vara inlåsta fram till rättegången”, säger han till Affärsvärlden.

Kan inte dela ut pengarna

Pengarna blir därmed åter tillgängliga för bolaget. Det betyder dock inte att den nya styrelsen kan använda dem hur som helst.

”Nej, det skulle ju vara brottsligt”, säger Hertz om möjligheten att dela ut eller föra bort pengarna.

Bolaget har lämnat sin årsredovisning, fått en ny oberoende styrelse och gjort en avsättning för den väntade företagsboten.

Men åklagarens bild av bolagets ekonomi är allt annat än ljus.

Enligt Hertz visar årsredovisningen att Intellego i princip saknat intäkter, med undantag för verksamheten i ett mindre brittiskt dotterbolag. Skulderna finns kvar och det egna kapitalet är negativt.