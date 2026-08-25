Åklagaren släpper 100 miljoner kronor till Intellego – men bolaget är på fallrepet och hotas fortfarande av en bot på samma belopp.
Åklagaren: Intellego får tillbaka sina 100 miljoner
De omkring 100 miljoner kronor som varit frysta sedan Ekobrottsmyndighetens tillslag mot Intellego i november ska nu låsas upp.
Men åklagaren Thomas Hertz beskriver bolagets ekonomi som så svag att det ”inte ens har ångor att köra på” i en intervju med Affärsvärlden.
Han har begärt att tingsrätten häver hela kvarstaden.
”Det finns inte längre skäl att jag sitter och håller på pengarna. Jag kommer fortfarande kräva 100 miljoner i företagsbot, men de behöver inte vara inlåsta fram till rättegången”, säger han till Affärsvärlden.
Kan inte dela ut pengarna
Pengarna blir därmed åter tillgängliga för bolaget. Det betyder dock inte att den nya styrelsen kan använda dem hur som helst.
”Nej, det skulle ju vara brottsligt”, säger Hertz om möjligheten att dela ut eller föra bort pengarna.
Bolaget har lämnat sin årsredovisning, fått en ny oberoende styrelse och gjort en avsättning för den väntade företagsboten.
Men åklagarens bild av bolagets ekonomi är allt annat än ljus.
Enligt Hertz visar årsredovisningen att Intellego i princip saknat intäkter, med undantag för verksamheten i ett mindre brittiskt dotterbolag. Skulderna finns kvar och det egna kapitalet är negativt.
Har bytt namn
Intellego, som under sommaren bytte namn till DGH International, har ändå beslutat att fortsätta verksamheten efter en kontrollstämma.
”Det är inte kvarstadsbeslutet som kommer orsaka att bolaget läggs ner eller inte. Det kommer styrelsen få ta ställning till.”
”De går inte ens på ångorna. De har inte ens ångor att köra på”, säger Thomas Hertz till Afv.
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