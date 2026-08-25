Bitcoin faller tillbaka efter kurslyft

Men i eftermiddagshandeln har kryptovalutan fallit tillbaka i takt med att långa marknadsräntor sjunker och börser stiger på förnyat hopp om en fredsuppgörelse i Mellanöstern.

Strax efter klockan 14 kostar en bitcoin 79 000 dollar.

Intresset för bitcoin på marknaden fick nytt bränsle i förra veckan, med ett lyft på över 20 procent sedan amerikanska långräntor dragit iväg uppåt och den skuldtyngda Trumpregeringen valt att försöka dämpa räntetrycket med extra återköp av obligationslån.

Det är dock långt kvar till den historiska rekordnivån på omkring 126 000 dollar per bitcoin från oktober i fjol.