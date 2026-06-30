Oljejätten Shell har byggt en kompakt elbil, som dock inte ska serieproduceras. Syftet är att marknadsföra ny teknik.
Oljejätten visar upp kompakt elbil
Shell, ja det multinationella oljebolaget Shell, visade i juni upp en väldigt oväntad sida.
I ett drag som ingen väntade sig visades en kompakt elbil upp på företagets hemsida. Triple 10 blev namnet på den lilla futuristiska saken och man skryter bland annat om laddtider som fyller batteriet från 10 procent till 80 procent på 9 minuter och 54 sekunder vid en 175kW-laddare – och då adderar 245 kilometers räckvidd.
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Konceptbilen är vit, minimalistisk, har backkameror istället för backspeglar och är utrustad med areodynamiska fälgar samt dekaler som marknadsför Shell Recharge, bolagets laddstationslösningar.
Visar upp senaste kyltekniken
Men Shell har inga egentliga ambitioner på att ta sig in i bilbranschen som tillverkare. Istället använder man konceptbilen Triple 10 som en demonstration på Shells teknik för batterikylning.
Bilen ska inte serieproduceras utan är snarast byggd för att visa upp vad som händer under skalet i nästa generation elbilar.
I Triple 10 handlar allt om temperatur. Batteripaketet, drivlinan och elektroniken är kopplade till ett nätverk av kyl- och värmesystem som ska hålla allt inom perfekta termiska driftzoner. I teorin innebär det snabbare laddning, längre livslängd på batterierna och jämnare prestanda även under extrem belastning.
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InsideEVs har djupdykt i hur systemet funkar, och förklarar att det bygger på avancerade kylvätskor som cirkulerar genom batteripacken, värmeväxlare som återanvänder spillenergi och zonindelad temperaturkontroll som låter olika delar av bilen jobba oberoende av varandra.
Kärnan är en avancerad kylvätska och ett upplägg där batteripaketet kyls direkt genom så kallad immersion cooling.
I stället för att kyla batteriet via plattor eller kanaler runt cellerna, ligger batteriet i en dielektrisk (alltså elektriskt isolerande) vätska som cirkulerar och tar upp värmen direkt från källan.
Det gör att värme kan transporteras bort mycket snabbare och mer jämnt, vilket i teorin möjliggör både högre laddningseffekt och stabilare drift under hård belastning.
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