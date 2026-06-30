Oljejätten visar upp kompakt elbil

Läs mer: Laddmiss med elbilen kan starta livsfarlig brand

Konceptbilen är vit, minimalistisk, har backkameror istället för backspeglar och är utrustad med areodynamiska fälgar samt dekaler som marknadsför Shell Recharge, bolagets laddstationslösningar.

Visar upp senaste kyltekniken

Men Shell har inga egentliga ambitioner på att ta sig in i bilbranschen som tillverkare. Istället använder man konceptbilen Triple 10 som en demonstration på Shells teknik för batterikylning.

Bilen ska inte serieproduceras utan är snarast byggd för att visa upp vad som händer under skalet i nästa generation elbilar.

I Triple 10 handlar allt om temperatur. Batteripaketet, drivlinan och elektroniken är kopplade till ett nätverk av kyl- och värmesystem som ska hålla allt inom perfekta termiska driftzoner. I teorin innebär det snabbare laddning, längre livslängd på batterierna och jämnare prestanda även under extrem belastning.

Läs mer: En miljon ton elbilsbatterier ska kasseras per år – Kina tar kraftgrepp på den gröna omställningen