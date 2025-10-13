Okänd handlare tjänade 1,5 miljarder på Trumps utspel

Nyligen överraskade USA:s president Donald Trump omvärlden genom att avisera nya tullar på kinesiska importvaror.

Men en person lär inte ha blivit tagen på sängen, åtminstone inte sett utifrån dennes investeringsbeslut.

En anonym kryptohandlare gjorde nämligen en vinst på omkring 160 miljoner dollar, drygt en och en halv miljarder svenska kronor, efter att ha satsat mot Bitcoin och Ethereum strax innan marknaden föll kraftigt, skriver The Economic Times.

Sjönk snabbt

Enligt data från blockchain-analysföretaget Lookonchain genomförde den så kallade “valen” – en term för de allra största investerarna – blankningar värda över 1,1 miljarder dollar mot de två största kryptovalutorna den 11 oktober.

Inom loppet av drygt ett dygn föll marknaden kraftigt. Bitcoin sjönk till runt 105 000 dollar, medan Ethereum och flera andra större tillgångar tappade i snabb takt.

Den snabba nedgången förvandlade handlarens satsning till en vinst på omkring 160 miljoner dollar.