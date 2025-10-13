En kryptohandlare gick in tungt på att Bitcoin skulle rasa – kort innan Donald Trumps tullar utlöste just detta. Tur, skicklighet – eller förhandsinformation?
Okänd handlare tjänade 1,5 miljarder på Trumps utspel
Nyligen överraskade USA:s president Donald Trump omvärlden genom att avisera nya tullar på kinesiska importvaror.
Men en person lär inte ha blivit tagen på sängen, åtminstone inte sett utifrån dennes investeringsbeslut.
En anonym kryptohandlare gjorde nämligen en vinst på omkring 160 miljoner dollar, drygt en och en halv miljarder svenska kronor, efter att ha satsat mot Bitcoin och Ethereum strax innan marknaden föll kraftigt, skriver The Economic Times.
Sjönk snabbt
Enligt data från blockchain-analysföretaget Lookonchain genomförde den så kallade “valen” – en term för de allra största investerarna – blankningar värda över 1,1 miljarder dollar mot de två största kryptovalutorna den 11 oktober.
Inom loppet av drygt ett dygn föll marknaden kraftigt. Bitcoin sjönk till runt 105 000 dollar, medan Ethereum och flera andra större tillgångar tappade i snabb takt.
Den snabba nedgången förvandlade handlarens satsning till en vinst på omkring 160 miljoner dollar.
Har väckt misstankar
Efter prisraset började investeraren stänga majoriteten av sina positioner men behöll en andel motsvarande drygt 820 Bitcoin, till ett värde av cirka 92 miljoner dollar.
Den exakta tajmningen har väckt misstankar om att handlaren kan ha haft förhandsinformation om kommande marknadshändelser.
Bakgrunden till kraschen var Trumps beslut att införa en 100-procentig tull på kinesiska importvaror och nya exportrestriktioner riktade mot strategiska mjukvaruindustrier.
Tvingades sälja med förlust
Beskedet skapade oro på finansmarknaderna och ledde till kraftiga utförsäljningar av riskfyllda tillgångar, särskilt kryptovalutor.
Enligt data från Coinglass tvingades mer än 1,6 miljoner traders att stänga sina positioner på bara 24 timmar, motsvarande förluster på närmare 19,3 miljarder dollar.
Störst Bitcoin-förluster
De flesta förlusterna drabbade investerare som satsat på stigande priser, men även andra traders förlorade betydande summor.
Bitcoin stod för cirka 5,4 miljarder dollar av dessa, följt av Ethereum med 4,4 miljarder.
Den decentraliserade börsen Hyperliquid stod för drygt hälften av likvidationerna, omkring 10,3 miljarder dollar, medan Bybit, Binance och OKX stod för resten.
