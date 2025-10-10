USA-Kina: "Ett ekonomiskt kärnvapenkrig"

Under diktatorn Xi Jinping har Kina använt sin dominans när det gäller sällsynta jordartsmetaller mer aktivt.

De senaste restriktionerna på området markerar en ”nästan exempellös exportkontroll som riskerar att störa den globala ekonomin”, menar Wall Street Journal i en analys.

Samtidigt ökar det trycket på USA:s ledare Donald Trump att än en gång reagera.

Under torsdagen kom nya propåer från Kinas handelsministerium, som ses som en upptrappning av handelskonflikten mellan USA och Kina eftersom den hotar leveranskedjan för halvledare.

De nya reglerna påverkar även bilar, solpaneler och utrustning för att tillverka chips och annat, vilket begränsar andra länders förmåga att stötta sina egna industrier.

Innefattar i praktiken allt

Globala företag som säljer varor där vissa sällsynta jordartsmetaller från Kina står för 0,1 procent eller mer av produktens värde behöver tillstånd från Peking enligt den nya regeln.

Teknikföretag kommer förmodligen att ha extremt svårt att visa att deras chips och andra komponenter faller under tröskeln på 0,1 procent, säger branschexperter.

“Dessa sällsynta jordartsmetaller och möjligheten att förädla dem är grunden för den moderna civilisationen”, säger Dean Ball, fram till nyligen AI-politisk rådgivare i Vita huset.

Han tillägger att de nya reglerna kan orsaka en recession i USA om de implementeras aggressivt utifrån hur viktiga AI-kapitalutgifter är.

ANNONS

Kinas nya regler utlöser börsrusning – USA vill bryta beroendet. Dagens PS