USA-Kina: "Ett ekonomiskt kärnvapenkrig"

Kinas grepp hårdnar inför USA-samtal
Kina och Xi Jinping firar martyrdagen vid Himmelska fridens torg. Samtidigt tar Kina ett än hårdare strupgrepp på väst kring jordartsmetaller. (Foto: Ng Han Guan/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 10 okt. 2025Publicerad: 10 okt. 2025

Kinas upptrappning av dominansen kring sällsynta jordartsmetaller hotar handelssamtal och den globala ekonomin, menar USA.

Under diktatorn Xi Jinping har Kina använt sin dominans när det gäller sällsynta jordartsmetaller mer aktivt.

De senaste restriktionerna på området markerar en ”nästan exempellös exportkontroll som riskerar att störa den globala ekonomin”, menar Wall Street Journal i en analys.
Samtidigt ökar det trycket på USA:s ledare Donald Trump att än en gång reagera.

Under torsdagen kom nya propåer från Kinas handelsministerium, som ses som en upptrappning av handelskonflikten mellan USA och Kina eftersom den hotar leveranskedjan för halvledare.

De nya reglerna påverkar även bilar, solpaneler och utrustning för att tillverka chips och annat, vilket begränsar andra länders förmåga att stötta sina egna industrier.

Innefattar i praktiken allt

Globala företag som säljer varor där vissa sällsynta jordartsmetaller från Kina står för 0,1 procent eller mer av produktens värde behöver tillstånd från Peking enligt den nya regeln.

Teknikföretag kommer förmodligen att ha extremt svårt att visa att deras chips och andra komponenter faller under tröskeln på 0,1 procent, säger branschexperter.

“Dessa sällsynta jordartsmetaller och möjligheten att förädla dem är grunden för den moderna civilisationen”, säger Dean Ball, fram till nyligen AI-politisk rådgivare i Vita huset.

Han tillägger att de nya reglerna kan orsaka en recession i USA om de implementeras aggressivt utifrån hur viktiga AI-kapitalutgifter är.

Kinas nya regler utlöser börsrusning – USA vill bryta beroendet. Dagens PS

Behöver goda råd? Utrikesminister Mario Rubio viskar i Donald Trumps öra, kanske om nya drag för att slå tillbaka mot Kinas nya restriktioner. (Foto: Evan Vucci/AP-TT)
Ger Kina chans komma i kapp

USA och andra länder investerar hundratals miljarder dollar i datacenter, vilket gör AI till en viktig ekonomisk motor.

Om Kina får kontroll över tekniken skulle det potentiellt kunna låta dem komma i kapp i AI-kapplöpningen och vända upp och ner på världsordningen, menar branschexperter.

”Det är en ekonomisk motsvarighet till kärnvapenkrig – en avsikt att förstöra den amerikanska AI-industrin”, hävdar Dmitri Alperovitch, medgrundare av tankesmedjan Silverado Policy Accelerator.

Han kallade det en ”utpressningstaktik” inför ett potentiellt möte mellan president Trump och den kinesiske ledaren Xi Jinping i Sydkorea under de kommande veckorna, skriver Wall Street Journal.

Kina har använt sällsynta jordartsmetaller under hela 2025 som svarsåtgärd på det handels- och tullkrig Donald Trump startat.

Restriktionerna i april skickade chockvågor genom leveranskedjorna, vilket bidrog till en handelsvapenvila som tillkännagavs i juni.

Kritiska mineraler: Kinas grepp stryper försvarsindustrin. Dagens PS

Vill avskaffa tullar och exportkontroll

Under den sista förhandlingsrundan med högt uppsatta amerikanska tjänstemän i Madrid förra månaden begärde Kinas chefsförhandlare för handel, vice premiärminister He Lifeng, ett fullständigt avskaffande av tullar och exportkontroller.

Den senaste åtgärden kring sällsynta jordartsmetaller anses vara en taktik för att nå det målet.

De nya reglerna omfattar även varor som kan användas för militära ändamål. De skulle utöka tidigare restriktioner för sällsynta jordartsmetaller och relaterade produkter som redan drabbat företag runt om i världen.

Jordartsmetaller: Australien på tur när Kina stänger dörren. Dagens PS

Kina vägrar vika sig – stärker greppet om viktiga mineraler. Realtid

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
