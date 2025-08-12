Ödesfrågan: Kan guld bli värdelöst?

Håller ditt bundna bolån på att löpa ut eller tycker du att din bank inte ger dig den räntan du borde ha? Då finns det ett knep som är bättre än alla andra knep när du ska pruta på bolåneräntan.? Det finns flera sätt att förhandla sin boränta på och det finns tusenlappar att spara. …

Nya guldfynd globalt?

Men kan guldet falla på grund av nya råvarukällor?

Även om det via AI är möjligt att upptäcka nya guldfyndigheter är de lättillgängliga fyndigheterna till stor del uttömda. De som återstår är svåråtkomliga eller finns i instabila regioner där det är både dyrt och riskabelt att försöka utvinna.

Däremot kan AI användas för att utveckla nya materialkombinationer som ersätter guld i specifika tillämpningar, via billigare eller mer kraftfulla föreningar.

Ett exempel är ”Golden”, tvådimensionellt guld som döpts till “guldén” på svenska, utvecklat av forskare i Linköping och ett betydande genombrott inom nanoteknik.

Forskarna Lars Hultman och Shun Kashiwaya och deras kollegor i Linköping har skapat guldén, som ses som ett stort genombrott. (Foto: Pressbild/Olov Planthaber)

”Exceptionella egenskaper”

Det är en guldstruktur som endast består av ett atomlager. Även det tunnaste kommersiellt tillgängliga bladguldet är flera hundra gånger tjockare.

“Golden har exceptionella optiska, elektroniska och katalytiska egenskaper. Detta skulle så småningom kunna göra det till en nyckelaktör i omvandlingen av koldioxid och väteproduktion”, skriver T-online.

Sedan är det förstås rymden som spökar, som en källa till råvaror i framtiden. Asteroider innehåller enorma mängder ädelmetaller.

Ett exempel är asteroiden 1986 DA som innehåller mer platina, guld och järn än vad som totalt utvunnits på jorden.

Rymden ett råvaruparadis

John Lewis, professor emeritus i Arizona och författare, arbetar för Deep Space Industries, ett företag som planerar att bryta i rymden.

Enligt Lewis är rymden ett sant råvaruparadis. Hela asteroidbältet består av en tredjedel användbara metaller.

Lewis menar att gruvrobotar skulle kunna docka till asteroiderna, bryta råmaterial, bearbeta dem och förvandla dem till komponenter i stora 3D-skrivare, för att exempelvis bygga moduler för rymdfarkoster.

Nasa har projektet ”Psyche”, med uppskjutning 2026, som ska utforska asteroider av det här slaget.

Många hinder på vägen

Samtidigt finns tekniska, juridiska och ekonomiska hinder för satsningen. Om rymdbrytning ändå någon gång blir kommersiellt gångbar kan tillgången på guld och platina öka dramatiskt, med fallande priser som följd.

”Det kommer dock säkerligen att dröja flera decennier innan det händer”, tröstar den tyska sajten.

Slutsatsen av hela resonemanget?

En prisnedgång på grund av nya källor eller konkurrerande material är möjlig, särskilt på lång sikt men en fullständig värdeförlust är ”extremt osannolik”.

Och det svaret kan ju vara guld värt…

