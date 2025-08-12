Guld har alltid fascinerat mänskligheten och representerar rikedom, makt och stabilitet. Men kan guld faktiskt bli värdelöst?
Ödesfrågan: Kan guld bli värdelöst?
I nästan varje kris har guldet ansetts som en trygg och pålitlig hamn, ett skydd mot såväl inflation och krig som ekonomisk nedgång, dessutom en tillgång oberoende av politiska system eller valutor.
Men nu reder tyska T-online ut frågan om det här kan förändras. Kan tekniska framsteg, nya råvarukällor, upptäckter i rymden eller något annat göra att guldet tappar sin betydelse eller till och med blir helt värdelös?
Svaret? Kanske…
Startup knäckte koden: “Så ska vi tillverka guld”. Dagens PS
Knappast värdelöst
”Det är mycket troligt att guld aldrig kommer att bli helt värdelöst. Det är djupt rotat i historia, kultur och ekonomi”, konstaterar sajten.
Guld har fungerat som bytesmedel i tusentals år, är praktiskt taget oförstörbart, lätt att dela och globalt känt. Dessutom har praktiskt taget alla kulturer förknippat guld med makt och rikedom.
”Men guld är inte utan risker”, påpekar T-online snabbt och hänvisar till hur guldpriset halverades mellan 1987 och 1999.
Dessutom pekar man på den amerikanska dollarns roll, eftersom guld vanligtvis handlas i dollar och dess fluktuationer därmed har en indirekt inverkan på värdet för exempelvis en europeisk investerare.
Nya guldfynd globalt?
Men kan guldet falla på grund av nya råvarukällor?
Även om det via AI är möjligt att upptäcka nya guldfyndigheter är de lättillgängliga fyndigheterna till stor del uttömda. De som återstår är svåråtkomliga eller finns i instabila regioner där det är både dyrt och riskabelt att försöka utvinna.
Däremot kan AI användas för att utveckla nya materialkombinationer som ersätter guld i specifika tillämpningar, via billigare eller mer kraftfulla föreningar.
Ett exempel är ”Golden”, tvådimensionellt guld som döpts till “guldén” på svenska, utvecklat av forskare i Linköping och ett betydande genombrott inom nanoteknik.
”Exceptionella egenskaper”
Det är en guldstruktur som endast består av ett atomlager. Även det tunnaste kommersiellt tillgängliga bladguldet är flera hundra gånger tjockare.
“Golden har exceptionella optiska, elektroniska och katalytiska egenskaper. Detta skulle så småningom kunna göra det till en nyckelaktör i omvandlingen av koldioxid och väteproduktion”, skriver T-online.
Sedan är det förstås rymden som spökar, som en källa till råvaror i framtiden. Asteroider innehåller enorma mängder ädelmetaller.
Ett exempel är asteroiden 1986 DA som innehåller mer platina, guld och järn än vad som totalt utvunnits på jorden.
Rymden ett råvaruparadis
John Lewis, professor emeritus i Arizona och författare, arbetar för Deep Space Industries, ett företag som planerar att bryta i rymden.
Enligt Lewis är rymden ett sant råvaruparadis. Hela asteroidbältet består av en tredjedel användbara metaller.
Lewis menar att gruvrobotar skulle kunna docka till asteroiderna, bryta råmaterial, bearbeta dem och förvandla dem till komponenter i stora 3D-skrivare, för att exempelvis bygga moduler för rymdfarkoster.
Nasa har projektet ”Psyche”, med uppskjutning 2026, som ska utforska asteroider av det här slaget.
Många hinder på vägen
Samtidigt finns tekniska, juridiska och ekonomiska hinder för satsningen. Om rymdbrytning ändå någon gång blir kommersiellt gångbar kan tillgången på guld och platina öka dramatiskt, med fallande priser som följd.
”Det kommer dock säkerligen att dröja flera decennier innan det händer”, tröstar den tyska sajten.
Slutsatsen av hela resonemanget?
En prisnedgång på grund av nya källor eller konkurrerande material är möjlig, särskilt på lång sikt men en fullständig värdeförlust är ”extremt osannolik”.
Och det svaret kan ju vara guld värt…
Norrlands guld? Nej, Värmlands. Dagens PS
Investerare alltmer nervösa: Här gömmer de guldet. Dagens PS
Det gungar på börsen – han investerar bara i guld och silver. E55
