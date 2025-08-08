Dags att rensa upp? Svenskarna har 374 kilo guld som ligger och skräpar till ingen nytta. Det gör guldet ihop med nästan 4 ton silver.
Här ligger 374 kilo guld och skräpar
Att vi låter 374 kilo guld, 3 850 kilo silver och inte mindre än 176 ton koppar ligga och skräpa och samla damm, är naturligtvis underligt.
Att det är i våra egna hem de gör det, är inte mindre underligt.
Så är likväl fallet, konstaterar Repico, bolaget som ägnar sig åt att hjälpa elektroniksäljande företag att hantera producentansvar och insamling.
Repico konstaterar nämligen att två av tre svenskar har minst två fungerande mobiltelefoner hemma, telefoner de inte längre använder.
Totalt handlar det om minst 11 miljoner avlagda mobiltelefoner spridda över hela Sverige.
Nu vet vi var schweizarna gömmer sitt guld. Dagens PS
”Allt måste tas om hand”
”All elektronik som säljs måste en dag också tas om hand. Den gamla telefonen i byrålådan innehåller en mängd värdefulla material, och svenskarna kan göra en viktig insats genom att bara lämna den till återvinningscentralen eller elektronikaffären”, säger Repicos vd Ivo Edlund.
Mer än två av tre svenskar, 65 procent, uppger att de har två eller fler fungerande mobiltelefoner i hushållet som inte används.
I var sjätte hushåll, 16 procent, ligger det så många som fem eller fler avlagda telefoner, visar den mätning som Verian (tidigare Sifo) gjort på uppdrag av Recipo.
Rädda för spridning av bilder
Att den gamla telefonen kan vara bra att ha i reserv är det vanligaste skälet till att telefoner hamnar i källarförrådet i stället för återvinningen.
Varannan svarande, 49 procent, uppger detta som anledning. 22 procent, är rädda att personlig information, som bilder eller mejl, ska hamna i fel händer.
”I dag finns mycket säkra insamlingssystem för mobiltelefoner, plattor och datorer, där din personliga information raderas på ett säkert sätt”, påpekar Ivo Edlund.
Yngre svenskar är mindre benägna än äldre att lämna gamla telefoner till återvinning.
Bland 18-29-åringar tar endast 12 procent mobilen till elektronikinsamling, jämfört med 30 procent i åldern 50-64 år.
40 000 kronor – för en ny telefon? Dagens PS
40-60 metaller i mobilen
Totalt innebär det här beteendet även att mängder av värdefulla metaller blir liggande till ingen nytta. En mobiltelefon innehålla 40-60 olika metaller.
Ur en miljon mobiltelefoner går det till exempel att återvinna 16 ton koppar, 350 kilo silver och 34 kilo guld, enligt USA:s miljömyndighet.
”Ökad återvinning är en självklar del av framtidens råvaruförsörjning. Ju mer återvunnet material vi kan tillvarata idag, desto mindre blir behovet av att utvinna nya naturresurser”, konstaterar Ivo Edlund.
Investerare alltmer nervösa: Här gömmer de guldet. Dagens PS
Medeltidens jakt på guld får nytt liv – genom fusion. Realtid
