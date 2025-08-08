Här ligger 374 kilo guld och skräpar

Att vi låter 374 kilo guld, 3 850 kilo silver och inte mindre än 176 ton koppar ligga och skräpa och samla damm, är naturligtvis underligt.

Att det är i våra egna hem de gör det, är inte mindre underligt.

Så är likväl fallet, konstaterar Repico, bolaget som ägnar sig åt att hjälpa elektroniksäljande företag att hantera producentansvar och insamling.

Repico konstaterar nämligen att två av tre svenskar har minst två fungerande mobiltelefoner hemma, telefoner de inte längre använder.

Totalt handlar det om minst 11 miljoner avlagda mobiltelefoner spridda över hela Sverige.

Nu vet vi var schweizarna gömmer sitt guld. Dagens PS

”Allt måste tas om hand”

”All elektronik som säljs måste en dag också tas om hand. Den gamla telefonen i byrålådan innehåller en mängd värdefulla material, och svenskarna kan göra en viktig insats genom att bara lämna den till återvinningscentralen eller elektronikaffären”, säger Repicos vd Ivo Edlund.

Mer än två av tre svenskar, 65 procent, uppger att de har två eller fler fungerande mobiltelefoner i hushållet som inte används.

ANNONS

I var sjätte hushåll, 16 procent, ligger det så många som fem eller fler avlagda telefoner, visar den mätning som Verian (tidigare Sifo) gjort på uppdrag av Recipo.