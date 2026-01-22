SSAB på väg mot tyskt storavtal

Se aktuella erbjudanden på elkombin ID.7 Tourer här!

De goda nyheterna kommer slag i slag kring SSAB:s (börskurs SSAB) satsning på ett nytt elektriskt stålverk i Luleå.

Häromdagen handlade det om att projektet erkänts som ett ”strategiskt nettonoll-projekt” inom ramen för EU:s förordning kring nettonoll-industri.

Stor betydelse inom EU

Beslutet, förmedlat av Tillväxtverket, bekräftar att projektet bedöms vara av stor betydelse för EU:s framtida konkurrenskraft och för unionens förmåga att nå klimat- och energimålen, kunde SSAB berätta.

Det rör sig om en jättesatsning som dessutom i ett slag minskar Sveriges koldioxidutsläpp med 7 procent.

Nu handlar det om leveranser av fossilfritt stål till försvarsindustrin internationellt.

SSAB och tyska försvars- och teknologijätten Rheinmetall har skrivit en avsiktsförklaring om sådana leveranser.

