SSAB på väg mot tyskt storavtal

SSAB levererar fossilfritt stål till Rheinmetall, ett nytt genombrott
HX8x8-fordonen från Rheinmetall, några av dem som inom några år byggs med fossilfritt stål levererat av SSAB enligt dagens avsiktsförklaring. (Foto: Pressbild)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 22 jan. 2026Publicerad: 22 jan. 2026

SSAB ska leverera fossilfritt stål till tyska försvarsjätten Rheinmetall. ”En viktig milstolpe”, säger SSAB om överenskommelsen.

De goda nyheterna kommer slag i slag kring SSAB:s (börskurs SSAB) satsning på ett nytt elektriskt stålverk i Luleå.

Häromdagen handlade det om att projektet erkänts som ett ”strategiskt nettonoll-projekt” inom ramen för EU:s förordning kring nettonoll-industri.

Avgjort: Ja till nya gröna storsatsningen i norr. Dagens PS

Stor betydelse inom EU

Beslutet, förmedlat av Tillväxtverket, bekräftar att projektet bedöms vara av stor betydelse för EU:s framtida konkurrenskraft och för unionens förmåga att nå klimat- och energimålen, kunde SSAB berätta.

Det rör sig om en jättesatsning som dessutom i ett slag minskar Sveriges koldioxidutsläpp med 7 procent.

Nu handlar det om leveranser av fossilfritt stål till försvarsindustrin internationellt.

SSAB och tyska försvars- och teknologijätten Rheinmetall har skrivit en avsiktsförklaring om sådana leveranser.

Här tillverkas grönt stål – på riktigt. Dagens PS

Först i försvarsindustrin

Det är ”en viktig milstolpe”, konstaterar SSAB utifrån att det gör Rheinmetall till den första tillverkaren av försvarsmaterial som använder stål nästan helt utan fossila koldioxidutsläpp i sin produktion.

”Därmed banar man väg för en ny generation hållbara produkter”, konstaterar leverantören SSAB.

Rheinmetall är en ledande global systemleverantör inom försvarssektorn och spelar en viktig roll inom civil teknikutveckling.

Samarbetet med svenska SSAB inleds med leveranser av SSAB Zero, med successivt ökande volymer över tid.

I framtiden kommer även SSAB Fossil-free, framställt med Hybrit-teknologi, att ingå i leveranserna, meddelar bolaget.

”Starkt och positivt budskap”

”Det här är ett starkt och positivt budskap från båda företagen. Tillsammans tar vi ansvar för att möta kraven på minskade koldioxidutsläpp från både producenter och kunder”, säger Per Elfgren, chef för SSAB Special Steels.

SSAB revolutionerar ståltillverkningen med två unika stål nästan helt utan fossila koldioxidutsläpp – och banar väg för en grönare framtid, påpekar bolaget med PR-trumman påslagen.

SSAB har även fått ett formellt erkännande från EU för sitt projekt i Luleå, vilket kommer att minska Sveriges koldioxidutsläpp med 7 procent. (Illustration: Pressbild)

”Första i sitt slag”

SSAB Zero är det första kommersiella stålet i sitt slag. Genom att använda återvunnet stål och fossilfri energi uppnås i princip noll fossila koldioxidutsläpp – utan att kompromissa med prestanda eller kvalitet.

År 2021 producerade SSAB världens första fossilfria stål som ett konceptbevis med hjälp av Hybrit-teknologi.

Tekniken använder vätgasreducerad järnsvamp och eliminerar därmed den primära källan till koldioxidutsläpp, med vatten som biprodukt i stället för koldioxid.

Sedan dess har ett antal pilotleveranser gjorts till utvalda partners inom olika branscher. Nu får satsningen ytterligare ett genomslag genom leveranserna till Rheinmetall.

Kolla här: Ett grönt projekt som går enligt plan. Dagens PS

Fossilfritt stålGrön omställningRheinmetallSSAB
