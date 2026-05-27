SSAB och Vattenfall i nytt samarbete

Stålet, SSAB Zero, produceras av återvunnet skrot med hjälp av fossilfri el och biogas, vilket ger upp till 70 procent lägre fossila koldioxidutsläpp än konventionella stål.

SSAB Zero kommer att användas i de bärande strukturer som solpanelerna monteras på. Totalt används över 9 000 stålprofiler med en sammanlagd vikt på 209 ton.

Även om solel redan i dag spelar en viktig roll i energiomställningen i Tyskland, ger byggandet av solparker upphov till utsläpp, skriver SSAB i dag.

SSAB på väg mot tyskt storavtal. Dagens PS

”Minskar klimatpåverkan”

”Projekt som det här visar hur klimatpåverkan från förnybar energiproduktion kan minskas ytterligare genom att också ta ansvar för utsläpp i leverantörsledet”, säger Matts Nilsson, vice vd och försäljningsdirektör för SSAB Europe.

”Att Vattenfall väljer att använda vårt stål är ett tydligt exempel på hur ambitiösa kunder kan bidra till att skala lösningar som minskar utsläpp och bidrar till att stärka efterfrågan på koldioxidreducerade material”, tillägger han.

Tar sikte på hela värdekedjan

Vattenfall ser användningen av koldioxidreducerade stål som en del av sitt bredare arbete för att minska utsläppen i hela värdekedjan.

ANNONS

“Den elektricitet som genereras från denna solpark bidrar till att minska Tysklands beroende av importerade fossila bränslen”. säger Claus Wattendrup hos Vattenfall.

SSAB återöppnar i Luleå – orsaken bakom sjukdomsfall hittade. Realtid