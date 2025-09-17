Nu är 50-miljardersprojektet i gång

Det är många stora ord när nu marken är förberedd och schaktningsarbetena ska starta för SSAB:s (börskurs SSAB) nya stålverk i Luleå.

2029 ska det stå klart och då vara ett av världens mest moderna och inte bara det, enligt SSAB:s tekniske chef Carl Orrling.

”Vi kan med viss stolthet säga att det kommer att ha högst automationsgrad, vara mest digitaliserat och också ha det lägsta koldioxidavtrycket av alla världens stålverk”, säger Orrling hos Ny teknik.

Det är, naturligtvis, ett av Sveriges största industriprojekt någonsin. Med en längd på 1 500 meter är det definitivt ett av de längsta också.

”Storleken är den största utmaningen. Vi talar om två miljoner kubikmeter jord som ska schaktas, 250 000 kubikmeter betong, 60 000 ton stålstrukturer och 2 500 extra personer som ska slussas in och ut på området”, sammanfattar Carl Orrling.

Innebär stor miljövinst

Det nya stålverket ersätter dagens process där kol och koks används för att ta bort syre från järnmalmen i masugnen.

I den nya processen ska järnsvamp och skrot användas som råvara och smältas i två elektriska ljusbågsugnar.

Övergången till elektrostålverk med dessa ugnar är en stor miljövinst i sig. Masugnen i Luleå står ensam för cirka 7 procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp.

Det kommer även att krävas ungefär 70 procent mindre energi för att tillverka stål i det nya verket.

”Vi tar elektrifieringen av uppvärmningsugnar mycket längre än någon annan tidigare har gjort. Att värma med el är mer effektivt än att elda med naturgas eller gasol. Det är också lättare att installera och reglera”, pläderar Carl Orrling.

