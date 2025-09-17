Dagens PS
Nu är 50-miljardersprojektet i gång

Första spadtaget tas i 50-miljarders-satsning
Så ska det se ut i Luleå 2029 då SSAB:s nya gröna stålverk, ett år försenat, ska stå klart att tas i drift efter 50 miljarder investerade. (Illustration: Pressbild SSAB)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 17 sep. 2025Publicerad: 17 sep. 2025

Ett historiskt tillfälle. Första spadtaget tas till SSAB:s nya stålverk i Luleå. För 50 miljarder ska det nya svenska stålet bli till.

Det är många stora ord när nu marken är förberedd och schaktningsarbetena ska starta för SSAB:s (börskurs SSAB) nya stålverk i Luleå.

2029 ska det stå klart och då vara ett av världens mest moderna och inte bara det, enligt SSAB:s tekniske chef Carl Orrling.

”Vi kan med viss stolthet säga att det kommer att ha högst automationsgrad, vara mest digitaliserat och också ha det lägsta koldioxidavtrycket av alla världens stålverk”, säger Orrling hos Ny teknik.

Det är, naturligtvis, ett av Sveriges största industriprojekt någonsin. Med en längd på 1 500 meter är det definitivt ett av de längsta också.

”Storleken är den största utmaningen. Vi talar om två miljoner kubikmeter jord som ska schaktas, 250 000 kubikmeter betong, 60 000 ton stålstrukturer och 2 500 extra personer som ska slussas in och ut på området”, sammanfattar Carl Orrling.

SSAB: Bättre men sämre andra kvartalet. Dagens PS

Innebär stor miljövinst

Det nya stålverket ersätter dagens process där kol och koks används för att ta bort syre från järnmalmen i masugnen.

I den nya processen ska järnsvamp och skrot användas som råvara och smältas i två elektriska ljusbågsugnar.

Övergången till elektrostålverk med dessa ugnar är en stor miljövinst i sig. Masugnen i Luleå står ensam för cirka 7 procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp.

Det kommer även att krävas ungefär 70 procent mindre energi för att tillverka stål i det nya verket.

”Vi tar elektrifieringen av uppvärmningsugnar mycket längre än någon annan tidigare har gjort. Att värma med el är mer effektivt än att elda med naturgas eller gasol. Det är också lättare att installera och reglera”, pläderar Carl Orrling.

Elnät försenar svensk 50-miljarderssatsning. Dagens PS

Mindre än ett år efter att han tillträtt som vd får Johnny Sjöström se första spadtaget tas för det stålverk i Luleå som ska vara i drift 2029. (Foto: Henrik Montgomery/TT)
Behöver utbyggd el och LKAB

För att klara det ökade elbehovet behövs en utbyggnad, som redan försenat projektet ett år.

Dessutom är man beroende av järnsvamp från den anläggning LKAB planerar i Gällivare, men där LKAB ännu inte fattat något investeringsbeslut.

Det nya projektet innebär även möjligheter till kraftig modernisering och digitalisering. Även där går SSAB längre än konkurrenterna, menar Carl Orrling.

”En stor förändring är att anläggningen kommer att fjärrstyras enligt konceptet ´no man on the floor´. Det blir väldigt mycket robotar”, säger han.

Jämför inte med Stegra

Orrling vill inte göra några jämförelser med Stegra, som bygger sitt elektrostålverk i Boden, bara några mil bort.

”Metallurgiskt finns det skillnader, men jag tycker att vi ska vara väldigt stolta över att det byggs nya fabriker i Sverige. Om europeiska biltillverkare ska kunna konkurrera med Kina så behövs det materialleverantörer som kan tillhandahålla moderna material”, är hans enda kommentar.

Volvo Cars först ut med fossilfritt stål. Dagens PS

Börsen dömer ut SSAB:s gröna miljardssatsning. Realtid

Torbjörn Karlgren
