Nyhetsveckan: Viaplay, Bill Gates och tung båt-konkurs

Överraskande stort lyft för svensk industri

Fallet i industrin bromsar in betydligt mer än väntat. Swedbanks expert är uppenbart överraskad. Svensk industri rycker upp sig rejält i årets fjärde kvartal, visar novembersiffrorna. ”Det är en överraskande stor uppgång och innebär att nedgången i industrin har bromsat in under fjärde kvartalet. Sannolikt har vi ännu inte sett räntehöjningarna och den minskade världshandelns …