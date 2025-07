Deadline närmar sig – nu bunkras det guld

Priset på guld-terminer ökade med 0,4 procent under öppningen av handeln på ädelmetallen under onsdagen.

Då hade priset stigit till 3.350 dollar per ounce och under torsdagen steg priset ännu mer till 3.358 dollar per ounce.

Detta skedde efter en tillfällig dip i priset ner till 3.300 dollar under måndagen. På årsbasis är det en rejäl

Deadline närmar sig för tullavgörelse

En generell oro i världspolitiken har gjort att många investerare, både privata och offentliga, sökt sig till traditionellt säkra hamnar att investera i. Amerikanska statsobligationer och dollarn har vanligtvis varit säkra kort men förtroendet för dessa har sjunkit på grund av den förda amerikanska finanspolitiken.

Priset på guld-terminer har stigit sedan i måndags. Skärmavbild: Yahoo Finance

Anledningen till att guldpriset nu stiger är också just amerikanska beslut om tullar då. Den deadline på 90 dagars tulluppehåll som utlovats tar nämligen slut den 9 juli och frågan är nu vad som kommer ske efter den, skriver Yahoo Finance.

Hittills har president Donald Trump sagt att han förväntar sig avslutade förhandlingar med Indien innan deadline, men att han är mer tveksam till om det kommer ske med Japan.

Blir det inga avtal är det troligt att priset på guld kommer öka ytterligare.