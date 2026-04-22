Det som såg ut som en logistisk mardröm för kryssningsfartygen, men plötsligt blev ett smalt fönster av möjligheter öppna. När Hormuzsundet tillfälligt öppnades i helgen tog flera fartyg chansen och lämnade Persiska viken i vad som närmast liknar en organiserad reträtt.
Kryssningsfartyg smiter ut ur krigszonen – nu återgår trafiken steg för steg
Snabb sorti från krigets skugga
Flera rederier, som tidigare haft fartyg fast i regionen på grund av konflikten med Iran, agerade direkt. TUI Cruises bekräftar att deras fartyg Mein Schiff 4 och Mein Schiff 5 passerade sundet utan incidenter.
Passagen skedde under strikt koordinering med myndigheter. Ombord fanns knappt några passagerare – de sattes i land redan i mars när läget förvärrades. Fartygen är nu på väg mot Medelhavet.
Det här är samma fartyg som tidigare hamnat i det vi beskrivit som kryssningsbranschens mest oväntade problem: att sitta fast i ett krig.
Läs även: Värmechock i Europa – så påverkas svenska semesterplaner
45 minuter mellan varje kryssningsfartyg
Enligt spårningsdata gick det undan när öppningen kom. Fyra fartyg passerade sundet med bara 45 minuters mellanrum, tätt längs Omans kust. Ett femte tog sig ut redan dagen innan.
Bland dem fanns Celestyal Journey och Celestyal Discovery, som båda nu lämnat området.
Det säger något om nervositeten i systemet. Ingen stannar kvar en minut längre än nödvändigt när militär aktivitet blandas med semesterresor.
MSC tillbaka på banan
Även MSC Cruises bekräftar att MSC Euribia lämnat Dubai, passerat Hormuzsundet säkert och nu är på väg mot norra Europa.
Passagen genomfördes i nära samordning med relevanta myndigheter, vilket börjar bli standardformuleringen i en bransch som plötsligt tvingats bli säkerhetspolitisk.
Den goda nyheten för resenärer är att fartyget nu ligger före tidplan. Kryssningen med avgång den 17 maj från Köpenhamn genomförs enligt ursprungligt schema, liksom efterföljande resor.
Gäster som fått sina resor inställda erbjuds att boka om till samma avgång.
Kolla passet nu – annars kan sommaren ryka
Det händer varje år. Resan är bokad, väskan nästan packad – och någon i familjen upptäcker att passet gått ut. Eller ännu värre: att det är trasigt. Då
Ett fönster för kryssningsfartyg som stängdes lika snabbt
Bakgrunden är lika dramatisk som kortlivad. Iran öppnade sundet för kommersiell trafik på fredagen. Mindre än ett dygn senare drogs beslutet tillbaka efter att USA inte hävt sin marina närvaro i området.
Resultatet: ett kort trafikfönster följt av ny stängning.
Sedan dess har passagerna åter stoppats och rapporter om beskjutning i området ökar. Situationen är fortsatt instabil.
Vad betyder det för svenska resenärer
För svenskar med bokningar i vår och sommar handlar det om en försiktig återgång till normalitet. Fartyg som lyckats ta sig ut kan återgå till sina europeiska rutter.
Men det är fortfarande ett läge där en ombokning inte är ett undantag utan en del av produkten.
Kryssningsindustrin säljer fortfarande drömmen om Medelhavet. Men just nu går rutten dit via geopolitik.
Läs även: Nya regler i Spanien slår mot svenskar – risk för miljonböter