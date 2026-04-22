Kryssningsfartyg smiter ut ur krigszonen – nu återgår trafiken steg för steg

45 minuter mellan varje kryssningsfartyg

Enligt spårningsdata gick det undan när öppningen kom. Fyra fartyg passerade sundet med bara 45 minuters mellanrum, tätt längs Omans kust. Ett femte tog sig ut redan dagen innan.

Bland dem fanns Celestyal Journey och Celestyal Discovery, som båda nu lämnat området.

Det säger något om nervositeten i systemet. Ingen stannar kvar en minut längre än nödvändigt när militär aktivitet blandas med semesterresor.

MSC Euribia lämnar Dubai med kurs mot Europa efter veckor av osäkerhet. (Foto: Pressbild)

MSC tillbaka på banan

Även MSC Cruises bekräftar att MSC Euribia lämnat Dubai, passerat Hormuzsundet säkert och nu är på väg mot norra Europa.

Passagen genomfördes i nära samordning med relevanta myndigheter, vilket börjar bli standardformuleringen i en bransch som plötsligt tvingats bli säkerhetspolitisk.

Den goda nyheten för resenärer är att fartyget nu ligger före tidplan. Kryssningen med avgång den 17 maj från Köpenhamn genomförs enligt ursprungligt schema, liksom efterföljande resor.

Gäster som fått sina resor inställda erbjuds att boka om till samma avgång.

Ett fönster för kryssningsfartyg som stängdes lika snabbt

Bakgrunden är lika dramatisk som kortlivad. Iran öppnade sundet för kommersiell trafik på fredagen. Mindre än ett dygn senare drogs beslutet tillbaka efter att USA inte hävt sin marina närvaro i området.

Resultatet: ett kort trafikfönster följt av ny stängning.

Sedan dess har passagerna åter stoppats och rapporter om beskjutning i området ökar. Situationen är fortsatt instabil.

Vägen mot Medelhavet är öppen igen, men långt ifrån stabil. Foto: Kleiven, Paul/TT

Vad betyder det för svenska resenärer

För svenskar med bokningar i vår och sommar handlar det om en försiktig återgång till normalitet. Fartyg som lyckats ta sig ut kan återgå till sina europeiska rutter.

Men det är fortfarande ett läge där en ombokning inte är ett undantag utan en del av produkten.

Kryssningsindustrin säljer fortfarande drömmen om Medelhavet. Men just nu går rutten dit via geopolitik.

