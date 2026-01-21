Dagens PS
Ny EU-rapport: Klyftorna sliter isär Europa

Ekonomiska klyftor ökar och sliter isär Europa, enligt ny rapport
Långa köer till arbetsförmedlingen – en vanlig syn över hela Europa. Arbetslösheten bidrar även till att öka de ekonomiska klyftorna än mer. (Foto: Thanassis Stavrakis/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 21 jan. 2026Publicerad: 21 jan. 2026

De ekonomiska klyftor som ökar sliter isär Europa och får oss att må allt sämre. Det visar en ny rapport som vill se kraftfulla åtgärder.

Eurofound är ett EU-organ som samlar och sprider kunskap för att bidra till utvecklingen av en bättre social-, sysselsättnings- och arbetsmarknadspolitik.

En del i det är återkommande e-undersökningar om hur det är att leva och arbeta inom EU.

När man nu presenterar den åttonde undersökningen talar den om en pressad europeisk allmänhet, där bland annat växande ekonomiska klyftor sätter djupa spår.

Resultaten i undersökningen visar tydligt de växande klyftorna i de europeiska länderna.

6 av 10 har svårt med ekonomin

61 procent av de svarande i låginkomsthushåll rapporterar svårigheter att få ekonomin att gå ihop.

I höginkomstgrupperna var 9 procent oroliga över ekonomin.

Inte minst ensamstående föräldrar och hushåll med flera generationer, upplever en växande våg av skulder och rädsla för att misslyckas ekonomiskt.

Boendet har blivit en primär orsak till osäkerhet runt om i Europa. De som bor i hyresrätt belastas ”oproportionerligt mycket” ekonomiskt och allt fler upplever att en trygg boendesituation är utom räckhåll.

”Depression ett kroniskt tillstånd”

Den ekonomiska stressen återspeglas i att allt fler upplever sig må sämre. Optimismen sjönk kraftigt 2022 efter globala händelser som Rysslands invasion av Ukraina, och har inte återhämtat sig sedan dess.

I dag klassas 57 procent av de svarande i undersökning som i riskzonen för en depression.

”Det som började som en reaktion på en kris verkar ha utvecklats till ett kroniskt tillstånd”, konstaterar Eurofound.  

Vad man finner mest oroande i undersökningen – och som man menar borde skrämma de som styr – är hur förtroendet urholkas, både i form av förtroende för samhälle och institutioner och i form av tro på framtiden.

Ungdomarna i Europa tror på nationella institutioner och på EU – men inte på sin egen framtid. Hos Eurofound är man orolig över utvecklingen. (Foto: Fredrik Sandberg/TT)

Tror på EU – men inte på sig själva

I åldersgrupperna 35-64 år redovisar man de lägsta nivåerna av förtroende, främst utifrån stora ekonomiska svårigheter för många.

De yngre har däremot ett högt förtroende för nationella och EU-institutioner – men är i stället pessimistiska om sin egen framtid.

Forskarna bakom Eurofounds rapport föreslår nu flera reformer. Avgörande, menar de, är riktade inkomststöd, specifikt anpassade till låginkomsthushåll, ensamstående föräldrar och hyresgäster.

Åtgärder nu – eller mer polarisering

Eftersom det psykiska välbefinnandet svajar betänkligt hos många, vill man ha det området integrerat i sysselsättningspolitik och när det gäller ungdom och social inkludering.

Rapportförfattarna konstaterar att i slutänden det krävs att den ekonomiska osäkerheten och dess följder åtgärdas om förtroende och engagemang för demokratin ska kunna öka igen.

Utan en kraftfull politik på de områdena ”riskerar Europa att fördjupa den distansering och polarisering som för närvarande kännetecknar dess mest utsatta grupper”, sammanfattar Eurofound.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

