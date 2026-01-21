Ny EU-rapport: Klyftorna sliter isär Europa

Se aktuella erbjudanden på elkombin ID.7 Tourer här!

Eurofound är ett EU-organ som samlar och sprider kunskap för att bidra till utvecklingen av en bättre social-, sysselsättnings- och arbetsmarknadspolitik.

En del i det är återkommande e-undersökningar om hur det är att leva och arbeta inom EU.

När man nu presenterar den åttonde undersökningen talar den om en pressad europeisk allmänhet, där bland annat växande ekonomiska klyftor sätter djupa spår.

Resultaten i undersökningen visar tydligt de växande klyftorna i de europeiska länderna.

6 av 10 har svårt med ekonomin

61 procent av de svarande i låginkomsthushåll rapporterar svårigheter att få ekonomin att gå ihop.

I höginkomstgrupperna var 9 procent oroliga över ekonomin.

Inte minst ensamstående föräldrar och hushåll med flera generationer, upplever en växande våg av skulder och rädsla för att misslyckas ekonomiskt.

Boendet har blivit en primär orsak till osäkerhet runt om i Europa. De som bor i hyresrätt belastas ”oproportionerligt mycket” ekonomiskt och allt fler upplever att en trygg boendesituation är utom räckhåll.