Ny bok om aktierna du aldrig vill sälja – förvaltarens bästa tips

I en ny bok delar Mattias Eriksson, aktiechef på fondbolaget PAM Capital, med sig av sin metod för att identifiera de verkliga kvalitetsbolagen och i en intervju med Unga Aktiesparare berättar han mer om sina viktigaste insikter.

Boken ska hjälpa småsparare tänka långsiktigt

I boken, som bär titeln ”Köp rätt aktier”, vill Eriksson ge både nya och erfarna investerare verktyg att tänka mer långsiktigt.

Grunden är att de bästa bolagen inte bara utmärker sig i siffrorna – de byggs av människor, kultur och innovation.

”Det svåra är inte att hitta bolag som är riktigt bra. Det är att kunna köpa dem till rätt värdering,” säger han till Unga Aktiesparare.

Han uppmanar investerare att se bortom kvartalsrapporter och i stället studera bolagen i vardagen: hur kunder bemöts, hur produkter används och hur företaget uppfattas internt.