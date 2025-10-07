Dagens PS
Ny bok om aktierna du aldrig vill sälja – förvaltarens bästa tips

Mattias Eriksson är börsförvaltare med lång erfarehet. Nu har han skrivit en ny bok där han delar med sig av bästa tipsen för att hitta riktigt bra aktier över tid.
Mattias Eriksson är börsförvaltare med lång erfarenhet. Nu har han skrivit en ny bok där han delar med sig av bästa tipsen för att hitta riktigt bra aktier över tid. (Foto: Volante)
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 07 okt. 2025Publicerad: 07 okt. 2025

Att hitta aktier som kan ligga i portföljen i årtionden – oavsett konjunktur och börshumör – är något många investerare drömmer om.

I en ny bok delar Mattias Eriksson, aktiechef på fondbolaget PAM Capital, med sig av sin metod för att identifiera de verkliga kvalitetsbolagen och i en intervju med Unga Aktiesparare berättar han mer om sina viktigaste insikter.

Boken ska hjälpa småsparare tänka långsiktigt

I boken, som bär titeln ”Köp rätt aktier”, vill Eriksson ge både nya och erfarna investerare verktyg att tänka mer långsiktigt.

Grunden är att de bästa bolagen inte bara utmärker sig i siffrorna – de byggs av människor, kultur och innovation.

”Det svåra är inte att hitta bolag som är riktigt bra. Det är att kunna köpa dem till rätt värdering,” säger han till Unga Aktiesparare.

Han uppmanar investerare att se bortom kvartalsrapporter och i stället studera bolagen i vardagen: hur kunder bemöts, hur produkter används och hur företaget uppfattas internt.

Spela klippet
PS Partner

Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande

10 sep. 2025

Fem nycklar till kvalitetsaktier

I sin bok beskriver Eriksson fem centrala kriterier som kännetecknar aktier värda att äga i decennier:

  • Organisk tillväxt – bolaget ska kunna växa av egen kraft, inte bara genom förvärv.
  • Pricing power – förmågan att höja priser utan att förlora kunder visar konkurrensfördel.
  • Hög lönsamhet och stark balansräkning – stabila finanser skapar motståndskraft i sämre tider.
  • Förutsägbara och starka kassaflöden – kassaflödena ska motivera värderingen och möjliggöra utdelning eller återköp.
  • Stabil och långsiktig ledning – företaget ska inte vara beroende av en enskild stjärna utan ha en strategi som överlever ledarskiften.

Han betonar att en hög värdering inte behöver vara ett problem:

”I vissa fall speglar den höga värderingen rättvist hur bolagen kommer att utvecklas i framtiden. Då förtjänar aktierna de premierna.”

Det här är lagom antal aktier i portföljen

Mattias Eriksson förespråkar att fokusera på bolag med lång historik och stabil verksamhet, snarare än att jaga snabba kursraketer.

Det krävs också “conviction” – en stark övertygelse – för att stå emot kortsiktiga börsfall som inte förändrar bolagets fundamenta.

“Historiken visar hur bolaget klarat sig genom olika konjunkturcykler. Det är ofta ett bättre facit än en snygg tillväxtstory.”

Men även kvalitetsbolag kan bli fel att äga. Eriksson rekommenderar att sälja om värderingen springer iväg, om konkurrensen förändras strukturellt eller om bolaget blir för beroende av enskilda personer.

En lagom portfölj består enligt honom av omkring 25 aktier – tillräckligt många för riskspridning men få nog att kunna bevaka.

David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

