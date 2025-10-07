Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Aktiechefen: Tre sektorer jag följer i rapportperioden

Karl Hedberg, Aktiechef på DNB Carnegie Bank, pekar ut tre sektorer att hålla extra koll på i rapportperioden,
Karl Hedberg, Aktiechef på DNB Carnegie Bank, pekar ut tre sektorer att hålla extra koll på i rapportperioden. (Foto: DNB Carnegie)
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 07 okt. 2025Publicerad: 07 okt. 2025

När rapportperioden nu drar igång riktas blickarna mot bolag som kan få extra draghjälp – både från det amerikanska börsklimatet och sektorer här hemma.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Enligt Karl Hedberg, aktiechef på DNB Carnegie Private Banking, ger nu sin syn på börsläget.

Läs även: Därför är strategen fortsatt optimistisk till svenska aktier – Dagens PS

Verkstadsbolag i fokus

“Den starka trenden för detta (tech och AI reds anmärkning) investeringstema i USA spiller över på riskviljan hos investerare på andra marknader också”, säger han i en ny börskommentar från banken.

Verkstad är en av de sektorer som lyfts fram som extra intressant just denna rapportperiod.

“Dels för att bolagen i hög grad påverkas av tullar och konjunkturen, dels för sektorns påverkan på det allmänna börshumöret hos svenska investerare”, menar Karl Hedberg.

Bolag med exponering mot global industri och export kan särskilt påverkas – både positivt vid goda siffror och negativt om rapporter visar pressade marginaler.

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande

10 sep. 2025

Tech och AI – styrande kapten

Tech-bolagen har också fortsatt viktiga roller att spela, inte minst i USA där momentum inom AI hårt drivit marknaden. Hedberg ser att börsoptimism från USA smittar av sig:

ANNONS

“Den indirekta effekten blir att investerare känner sig mer bekväma med att se förbi kortsiktiga tull- och konjunkturrisker i den annalkande rapportperioden.”

Ny rapport: AI tar över dina sociala medier

“Flera av årets snabbast växande Facebooksidor är sidor genererade av AI, drivna från Armenien, Ukraina och Vietnam.”

Det betyder att aktier i sektorer med koppling till AI, mjukvara och halvledare kan ackumulera större uppgångar än väntat, särskilt om de levererar starka siffror.

Men risken är förstås att höga förväntningar inte infrias – vilket kan bli en besvikelse.

Konsument också en av flera intressanta sektorer

Utöver tech och verkstad nämner Hedberg konsumentbolag som en spännande sektor att följa.

Särskilt sådana som kombinerar stabil efterfrågan med potential för vinsttillväxt när konjunkturen förbättras.

Rapporternas nyckeltal – som marginaler, tillväxt och orderstockar – blir avgörande.

I det skedet kan aktier som varit svagare tidigare i år men med goda fundament bli vändpunkter – särskilt om de kommunicerar tydliga strategier framåt.

ANNONS

Läs även: Uppgifter: EU chockhöjer – inför 50 procent tull – Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
CarnegieStockholmsbörsenSverigeUSA
David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

ANNONS
Verisure hemlarm – endast 2990 kr

Skydda ditt hem med Verisure hemlarm för bara 2990 kr. Brand- inbrotts- och kontaktlarm från Sveriges mest valda hemlarmsleverantör. Gör larmtestet för att hitta rätt skydd för ditt boende

Läs mer här
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS