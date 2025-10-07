Aktiechefen: Tre sektorer jag följer i rapportperioden

Enligt Karl Hedberg, aktiechef på DNB Carnegie Private Banking, ger nu sin syn på börsläget.

Läs även: Därför är strategen fortsatt optimistisk till svenska aktier – Dagens PS

Verkstadsbolag i fokus

“Den starka trenden för detta (tech och AI reds anmärkning) investeringstema i USA spiller över på riskviljan hos investerare på andra marknader också”, säger han i en ny börskommentar från banken.

Verkstad är en av de sektorer som lyfts fram som extra intressant just denna rapportperiod.

“Dels för att bolagen i hög grad påverkas av tullar och konjunkturen, dels för sektorns påverkan på det allmänna börshumöret hos svenska investerare”, menar Karl Hedberg.

Bolag med exponering mot global industri och export kan särskilt påverkas – både positivt vid goda siffror och negativt om rapporter visar pressade marginaler.