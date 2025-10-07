Norska oljefonden nära tung investering i framtidslandet

Det sydkoreanska företaget LG Electronics förbereder en börsintroduktion av sin indiska del.

Det väntas bli en av årets största affärer på den snabbt växande marknaden, och det tros också göra Indien till LG:s centrala hubb.

Det har inneburit ett starkt intresse bland investerare, och en av de mest angelägna är den norska oljefonden, skriver Bloomberg.

Flera internationella investerare

Den norska oljefonden placeras därmed i sällskap med andra globala aktörer som Abu Dhabi Investment Authority och Singaporebaserade GIC.

Tillsammans med kapitalförvaltare som Blackrock och Fidelity kan de bli ankarinvesterare i emissionen, som omfattar aktier för motsvarande 1,3 miljarder dollar.

LG Electronics India, som är landets näst största aktör inom vitvaror och hemelektronik, har satt ett prisintervall på 1 080–1 140 rupier per aktie, motsvarande drygt 10 dollar.