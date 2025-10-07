Indien slår rekord i börsnoteringar. Snart noterar jätten LG Electronics sin verksamhet i landet – och då ska norska oljefonden vara en av intressenterna.
Norska oljefonden nära tung investering i framtidslandet
Det sydkoreanska företaget LG Electronics förbereder en börsintroduktion av sin indiska del.
Det väntas bli en av årets största affärer på den snabbt växande marknaden, och det tros också göra Indien till LG:s centrala hubb.
Det har inneburit ett starkt intresse bland investerare, och en av de mest angelägna är den norska oljefonden, skriver Bloomberg.
Flera internationella investerare
Den norska oljefonden placeras därmed i sällskap med andra globala aktörer som Abu Dhabi Investment Authority och Singaporebaserade GIC.
Tillsammans med kapitalförvaltare som Blackrock och Fidelity kan de bli ankarinvesterare i emissionen, som omfattar aktier för motsvarande 1,3 miljarder dollar.
LG Electronics India, som är landets näst största aktör inom vitvaror och hemelektronik, har satt ett prisintervall på 1 080–1 140 rupier per aktie, motsvarande drygt 10 dollar.
Satsar allt mer på Indien
Moderbolaget i Sydkorea säljer 15 procent av innehavet, vilket innebär en värdering på cirka 8,7 miljarder dollar.
Det är lägre än de 15 miljarder som initialt siktades på i samband med ansökan i december 2024, men mer i linje med det rådande marknadsläget.
För oljefonden markerar affären en fortsatt satsning på den indiska marknaden, som blivit allt viktigare för internationella kapitalflöden.
Blir viktig del av LG:s strategi
Indien har de senaste åren stärkt sin roll som investeringsdestination, både genom ekonomisk tillväxt och en dynamisk aktiemarknad.
Landet står nu för omkring 5 000 miljarder dollar i börsvärde och lockar kapital även när andra asiatiska marknader tyngs av svagare utveckling.
LG ser Indien som en central del av sin framtidsstrategi. Bolaget har investerat 600 miljoner dollar i en ny fabrik i Andhra Pradesh, som ska bli en bas för export till Europa och andra regioner, skriver Reuters.
IPO-rekord i landet
I dag exporterar den indiska enheten varor för omkring 160 miljoner dollar, motsvarande 6 procent av omsättningen.
Med tre fabriker på plats och satsningar på premiumprodukter hoppas bolaget stärka sin konkurrenskraft mot rivaler som Samsung och Whirlpool.
Noteringen sker samtidigt som Indien upplever en rekordmånad för börsintroduktioner, där kapitalanskaffningar över fem miljarder dollar väntas under oktober.
Efter år av överkonsumtion, skulder och skenande priser väljer nu fler att ta revansch på sin ekonomi.? Spartrenderna är många. Senast i somras blev den nygamla budgetmetoden cash stuffing, kuvertmetoden, viral på sociala medier. Dessförinnan handlade det om högljudd budgetering, där en växande skara människor satsade på öppenhet och ärlighet.? Och nu ska vi alltså …