Bråse knockar index – fonden nu nära miljarden

Richard Bråse, nybliven förvaltare på Proteaa fonder, har fått en flygande start på sin karriär som förvaltare.
Richard Bråse, nybliven förvaltare på Protean fonder, har fått en flygande start på sin karriär efter tiden som journalist. (Foto: Protean fonder)
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 02 sep. 2025Publicerad: 02 sep. 2025

Börsprofilen och tidigare journalisten Richard Bråses fond har fått en flygande start. Det visar nya siffror när hans fem första månader som förvaltare kan summeras.

Protean Aktiesparfond Norden har spöat index rejält sedan start.

Vuxit med 110 miljoner på en månad

“Protean Aktiesparfond Norden, vår nyligen lanserade fond som kombinerar de låga avgifterna hos passiva fonder med den aktiva fondens möjlighet att slå marknaden, fortsätter att göra det vi hoppades: överträffa index”.

Det skriver Protean Fonders vd Pontus Dackmo om sin förvaltarkollega Richards Bråse i fondbolagets nya partnerbrev.

Fonden startade 1 april, mitt i i börsens tullkaos, och har därför nu hunnit fylla fem månader.

I slutet av juli uppgick det förvaltade kapitalet i fonden till 870 miljoner kronor. Det har nu vuxit till 980 miljoner och Bråses fond är därmed nära miljardvallen.

Fondens utklassning

I samband med starten var Richard Bråse ödmjuk inför att alla innehaven kanske inte skulle gå jättestarkt på kort sikt.

“Tanken med fonden är inte att titta på vad som händer närmsta kvartalet. Det handlar om vilka bolag som kommer att vara värdeskapande på sikt och där priset på aktien är bra för dig som investerare”, sa han till Dagens PS i en längre intervju då.

Men den farhågan har inte besannats – tvärtom.

Sedan starten 1 april är portföljen upp 14,2 procent, medan VINX Nordic Cap-index under samma period stigit 4 procent.

Alfa Laval största innehavet

Bråse har därmed utklassat index med 10,2 procent på bara fem månader.

“I finansiella sammanhang ska man aldrig tro på någon som lovar något, eftersom det bara är idioter och bedragare som vågar sig på något så dumt. Med det sagt vågar fondens förvaltare ändå lova att det kommer att komma perioder där det blir betydligt mer motigt än vad det varit initialt”, skrev förvaltaren i sitt egna månadsbrev för juli.

Den perioden har dock knappast inträffat i augusti då fonden fortsatt överprestera.

Aktiesparfond Nordens tre största innehav för tillfället (per sista juli) är Alfa Laval (börskurs Alfa Laval), Atlas Copco (börskurs Atlas Copco) och Essity (börskurs Essity) som alla hade en stark augustimånad på börsen.

David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

Senaste nytt

