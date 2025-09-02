Bråse knockar index – fonden nu nära miljarden

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

Fondens utklassning

I samband med starten var Richard Bråse ödmjuk inför att alla innehaven kanske inte skulle gå jättestarkt på kort sikt.

“Tanken med fonden är inte att titta på vad som händer närmsta kvartalet. Det handlar om vilka bolag som kommer att vara värdeskapande på sikt och där priset på aktien är bra för dig som investerare”, sa han till Dagens PS i en längre intervju då.

Men den farhågan har inte besannats – tvärtom.

Sedan starten 1 april är portföljen upp 14,2 procent, medan VINX Nordic Cap-index under samma period stigit 4 procent.

Alfa Laval största innehavet

Bråse har därmed utklassat index med 10,2 procent på bara fem månader.

“I finansiella sammanhang ska man aldrig tro på någon som lovar något, eftersom det bara är idioter och bedragare som vågar sig på något så dumt. Med det sagt vågar fondens förvaltare ändå lova att det kommer att komma perioder där det blir betydligt mer motigt än vad det varit initialt”, skrev förvaltaren i sitt egna månadsbrev för juli.

Den perioden har dock knappast inträffat i augusti då fonden fortsatt överprestera.

Aktiesparfond Nordens tre största innehav för tillfället (per sista juli) är Alfa Laval (börskurs Alfa Laval), Atlas Copco (börskurs Atlas Copco) och Essity (börskurs Essity) som alla hade en stark augustimånad på börsen.

