Anonymt X-konto driver aktiekurser för miljarder – småsparare varnas

Experter: ”Jag förstår inte”

Hajpen kring Sivers saknar förankring i bolagets tekniska position, enligt forskare som granskat verksamheten.

En professor vid Chalmers, kallar rallyt ”en enorm hajp”. Tekniken bakom co-packaged optics har utvecklats i minst fem till sex år och Sivers är en mycket liten aktör bland många konkurrenter.

Richard Schatz, seniorforskare inom fotonik på RISE och tidigare konsult åt Sivers, är ännu mer rakt på sak.

”Jag förstår inte varför bolaget har blivit så hajpat”, sade Schatz till EFN.

Flera tillverkare producerar liknande lasrar globalt och bolagets marginaler pressas av konkurrensen. Schatz beskriver kursuppgången som en överreaktion.

Siffror som inte går ihop

Under ytan är Sivers finansiella verklighet en annan än aktiekursen antyder.

Omsättningen 2025 landade på 304 miljoner kronor. Rörelseresultatet var minus 141 miljoner. Kassan vid årsskiftet var 29,7 miljoner kronor. Bolaget tvingades genomföra en nyemission på 125 miljoner kronor i april.

Samtidigt värderar analytikerkonsensus aktien till 6,55 kronor. Kursen handlas kring 85 kronor. Det är ett gap på tretton gånger.

Joakim Bornold, grundare av sparplattformen Levler, jämför rörelsen med Fingerprint Cards för omkring tio år sedan.

”De här enorma volymerna och kursrusningarna som pågår. Det kommer sällan något bra ur det”, sade Bornold till EFN.

Fingerprint Cards-rallyt på flera tusen procent slutade med en smärtsam krasch och brända småsparare.

Blankarna flockas, men bränner sig

Sivers är nu den elfte mest blankade aktien på Stockholmsbörsen. 7,9 procent av aktiekapitalet är utlånat till blankare. Tunga amerikanska hedgefonder som Two Sigma och Voleon Capital Management har ökat sina positioner.

Men det finns röster åt andra hållet. DNB:s teknikförvaltare Audun Wickstrand Iversen sade till Placera att han tror aktien kan ge ”fem till tio gånger pengarna under de närmaste tre åren”.

Utländskt ägande har vuxit till över 40 procent av kapitalet.

42 000 fondsparare i skottlinjen

Rallyt påverkar inte bara de som aktivt köpt aktien. Sivers har enligt DI seglat upp som det största innehavet i indexfonden Plus Mikrobolag Sverige med en viktning på 7,2 procent. Plus Mikrobolag är i sin tur största innehavet i Plus Småbolag Sverige.

Fonderna har tillsammans över 42 000 ägare hos Avanza och Nordnet.

På fredag den 29 maj inträffar tre händelser samtidigt. Sivers inkluderas i MSCI Sweden Small Cap-indexet, vilket tvingar passiva fonder att köpa aktien oavsett pris.

Samma dag släpper bolaget sin Q1-rapport, försenad nio dagar. Och reviderade räkenskaper för 2024 och 2025 visar djupare förluster än tidigare rapporterat.

Ekobrottsmyndigheten granskar

Ekobrottsmyndigheten utreder enligt internationella rapporter om information om Sivers planerade Nasdaq-notering i New York läckte innan det officiella beskedet i april.

En bekräftad överträdelse kan försena den amerikanska noteringen och underminera hela narrativet som drivit aktien. Uppgiften har inte bekräftats av svenska medier.

Bolagets största ägare, Achilles Capital, är dessutom under press sedan moderbolaget DDM Finance gått in i rekonstruktion efter en obligationsdefault. En tvångsförsäljning av Sivers-innehavet kan inte uteslutas.

Frågan ingen ställer

Den centrala frågan handlar inte om Sivers teknik eller halvledartrender. Den handlar om vad som händer när ett anonymt konto med 400 000 följare kan flytta miljarder kronor i börsvärde med ett enda inlägg, utan att någon vet vem som skriver eller vilka intressen som ligger bakom.

Fingerprint Cards slutade med att notan hamnade hos småspararna. Över 42 000 svenskar äger nu Sivers via fonder, många utan att veta om det.