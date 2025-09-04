Efter Northvoltkonkursen: Nya ägaren tar in gamla chefer

Undvik miljardmisstag - så får du en bättre projektstart

“Meet the new boss, same as the old boss” sjöng The Who 1971. Det kunde också har varit beskrivningen av den nya ledningen i Northvolt.

Ny Sverige-vd för bolaget blir Matthias Arleth, som var tidigare operativ chef på Northvolt. Till ny fabrikschef i Skellefteå har Lyten utsett Markus Dangelmaier som hade samma tjänst på Northvolt. Även Sami Haikala som var chef för laboratorieverksamheten på Northvolts labb i Västerås får samma position.

“Det nya ledningsteamet bidrar med gedigen erfarenhet av industriell omvandling och djup kunskap om Northvolts tillgångar, verksamhet och personal. Dessa chefer har spelat en avgörande roll i att stabilisera verksamheten och leverans till kunder under det senaste året”, skriver Lyten i ett pressmeddelande.

Så ska Lyten lyckas där Northvolt gick bet

Efter den enorma konkursen i Northvolt där miljarder kronor gått om intet och tusentals personer förlorat jobbet är det många som nu frågar sig hur Lyten ska nå framgång.

Northvolts fabrik i Skellefteå. (Foto: TT)

Enligt nya Sverige-vd:n Matthias Arleth är den viktigaste komponenten just nu att få tillbaka tilliten.

“Det handlar inte minst om att förtjäna förtroendet från allmänheten, men också från tidigare anställda som hjälpte till att bygga upp den här fabriken. Deras erfarenhet är ovärderlig och vi behöver dem”, säger han i en intervju med Dagens Nyheter.

På frågan om Lyten kommer att anställa lika många, närmare 5 000 anställda, som Northvolt gjorde svarar Arleth:

“Jag har svårt att se det just nu. Det kommer åtminstone att handla om tusentals anställda, men vi har mycket plats och bra förutsättningar, så du får fråga mig igen om två år”.