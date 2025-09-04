Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Efter Northvoltkonkursen: Nya ägaren tar in gamla chefer

Matthias E J Arleth, ny vd för Lyten Sverige. Tidigare på Northvolt. Foto: (Jonas Westling/TT)
Uppdaterad: 04 sep. 2025Publicerad: 04 sep. 2025

Amerikanska Lyten som tagit över i princip hela konkursade batterijätten Northvolt har utsett en ny ledning. I stora drag ser den ut som den tidigare.

“Meet the new boss, same as the old boss” sjöng The Who 1971. Det kunde också har varit beskrivningen av den nya ledningen i Northvolt.

Ny Sverige-vd för bolaget blir Matthias Arleth, som var tidigare operativ chef på Northvolt. Till ny fabrikschef i Skellefteå har Lyten utsett Markus Dangelmaier som hade samma tjänst på Northvolt. Även Sami Haikala som var chef för laboratorieverksamheten på Northvolts labb i Västerås får samma position.

“Det nya ledningsteamet bidrar med gedigen erfarenhet av industriell omvandling och djup kunskap om Northvolts tillgångar, verksamhet och personal. Dessa chefer har spelat en avgörande roll i att stabilisera verksamheten och leverans till kunder under det senaste året”, skriver Lyten i ett pressmeddelande.

Northvolt
Northvolts fabrik i Skellefteå. (Foto: TT)

Enligt nya Sverige-vd:n Matthias Arleth är den viktigaste komponenten just nu att få tillbaka tilliten.

“Det handlar inte minst om att förtjäna förtroendet från allmänheten, men också från tidigare anställda som hjälpte till att bygga upp den här fabriken. Deras erfarenhet är ovärderlig och vi behöver dem”, säger han i en intervju med Dagens Nyheter.

På frågan om Lyten kommer att anställa lika många, närmare 5 000 anställda, som Northvolt gjorde svarar Arleth:

“Jag har svårt att se det just nu. Det kommer åtminstone att handla om tusentals anställda, men vi har mycket plats och bra förutsättningar, så du får fråga mig igen om två år”.

Långsam strategi framåt

Inledningsvis kommer man att tillverka samma produkter som tidigare men på sikt ska man gå över till tillverkning av Lytens egna teknik med lithiumsvavel-batterier.

Kanske har man lyssnat på vad den tidigare miljöchefen på Northvolt Emma Nehrenheim sagt i olika intervjuer.

”Det första initiativet måste få chans att sätta sig och bevisa sig innan man går vidare. Det är lätt att vara efterklok, men hade vi inte breddat oss utan bara satsat på att få i gång produktionen i Skellefteå så hade vi kanske lyckats”, säger hon till Ny Teknik.

Enligt henne bör Lyten, och andra batteriföretag för den delen, koncentrera sig på celltillverkningen och sedan bredda värdekedjan.

”Upprampningen kräver totalt fokus. Även ägare och finansiärer måste vara med och stötta de som står på golvet och ska skruva i gång maskinerna”, säger hon.

BatterifabrikLytenNorthvolt
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

