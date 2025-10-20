Dagens PS
Stegras kris: Nu lämnar ordföranden

Harald Mix får lämna Stegra i krisläge
Får lämna. Gröna stål-satsningen Stegra krisar och riskkapitalisten Harald Mix tvingas lämna posten som ordförande för bolaget. (Foto: Claudio Bresciani/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 20 okt. 2025Publicerad: 20 okt. 2025

Krisen för gröna stål-projektet Stegra växer. Nu kommer första offret när styrelseordföranden Harald Mix får lämna.

Grönt stål-projektet Stegra är så ekonomiskt utsatt att slutet kan vara nära, skrev Financial Times förra veckan och drog paralleller till Northvolt.

FT konstaterade att Stegra slåss mot ett finansieringsunderskott som tredubblats på kort tid och just nu är i storleksordningen 16,5 miljarder kronor.

Stegra, konstaterade FT, är ”startat av samma svenska finansiärer som den konkursdrabbade batteritillverkaren Northvolt” och kan vara på väg mot samma slut.

”Investerare börjar acceptera att deras pengar nästan säkert kommer att utplånas”, sade en källa hos FT.

Nu sågas Stegra: “Nästa Northvolt”. Dagens PS

Tagit in över 70 miljarder

Stegra har tagit in drygt 70 miljarder från bland andra familjerna Agnelli, Maersk och Wallenberg samt från Mercedes-Benz, Siemens och Scania.

Bland investerarna finns även svenska Altor, singaporianska förmögenhetsfonden GIC och franska Hy24. AMF Pension, som förlorade 2 miljarder i Northvolt, har investerat cirka 1,8 miljarder kronor i Stegra.

I dag kom första offret för krisen när riskkapitalisten Harald Mix lämnar posten som styrelseordförande.

”Mitt förtroende för företaget är orubbat och jag kommer fortsätta stötta bolaget finansiellt som investerare och i mitt arbete som aktiv styrelseledamot”, uppger Harald Mix.

Grönt stål beroende av långa malmtransporter. Dagens PS

Trängd i dag. Stegras vd Henrik Henriksson under bolagets kapitalmarknadsdag vid anläggningen i Boden där stålverket byggs. (Foto: Pontus Lundahl/TT)
Kvar i styrelsen

”Jag kommer att kvarstå som aktiv styrelseledamot och fortsätta att jobba nära företagsledningen och vår nye styrelseordförande, med fokus på strategiska och operationella frågor”, skriver Harald Mix i ett uttalande.

Ny ordförande blir Shaun Kingsbury, redan i dag medlem av styrelsen och investeringschef på Just Climate, investmentbolaget tidigare amerikanske vicepresidenten Al Gore startade och en investerare i Stegra.

Fler ommöbleringar

”Jag vill tacka vår medgrundare Harald Mix för hans ledarskap som ordförande under de senaste fem åren. Jag ser fram emot att fortsätta vårt nära samarbete, där Mix kommer att fortsätta bidra med sin värdefulla expertis som styrelseledamot”, säger Shaun Kingsbury i ett pressmeddelande.

Det blir fler ommöbleringar i styrelsen. In kommer Aidan de Brunner, i dag i styrelsen för brittiska vatten- och avloppskoncernen Thames Water, och Emmanuel Rodriquez med flera chefspositioner hos ståljätten Arcelor Mittal bakom sig.

Samtidigt lämnar Stora Ensos tidigare vd Annica Bresky och Ratos tidigare vd Susanna Campbell styrelsen för Stegra.

Wallenberg rycker ut när gröna stålsatsningen vacklar. Realtid

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

