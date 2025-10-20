Stegras kris: Nu lämnar ordföranden

Grönt stål-projektet Stegra är så ekonomiskt utsatt att slutet kan vara nära, skrev Financial Times förra veckan och drog paralleller till Northvolt.

FT konstaterade att Stegra slåss mot ett finansieringsunderskott som tredubblats på kort tid och just nu är i storleksordningen 16,5 miljarder kronor.

Stegra, konstaterade FT, är ”startat av samma svenska finansiärer som den konkursdrabbade batteritillverkaren Northvolt” och kan vara på väg mot samma slut.

”Investerare börjar acceptera att deras pengar nästan säkert kommer att utplånas”, sade en källa hos FT.

Tagit in över 70 miljarder

Stegra har tagit in drygt 70 miljarder från bland andra familjerna Agnelli, Maersk och Wallenberg samt från Mercedes-Benz, Siemens och Scania.

Bland investerarna finns även svenska Altor, singaporianska förmögenhetsfonden GIC och franska Hy24. AMF Pension, som förlorade 2 miljarder i Northvolt, har investerat cirka 1,8 miljarder kronor i Stegra.

I dag kom första offret för krisen när riskkapitalisten Harald Mix lämnar posten som styrelseordförande.

”Mitt förtroende för företaget är orubbat och jag kommer fortsätta stötta bolaget finansiellt som investerare och i mitt arbete som aktiv styrelseledamot”, uppger Harald Mix.

