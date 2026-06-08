Nvidias vd om slakten på AI-aktier: Var glada för det!

Hans företag är direkt drabbat av panikutförsäljningen av aktier i AI, artificiell intelligens. Men det bekymrar märkbart honom föga.

Nvidias vd: AI har bara börjat

Orsaken är att Huang anser att AI bara är i sin linda, utvecklingen har bara börjat, resonerar han, oberoende av vad som händer på aktiemarknaden.

När AI-aktier nu får lämna många investerares portföljer blir pappren billigare på börsen, och just detta finns det skäl för börsspekulanter att vara glada över i stället för att sucka, ”nu kan ni köpa med rabatt”, säger Nvidias vd, rapporterar Bloomberg.

Jensen Huang står fast vid sin övertygelse, i likhet med andra företrädare i AI-branschen, att den hajpade tekniken kommer att revolutionera stora delar av världsekonomin.

Huang: ”Det är en självklarhet”

Att han deklarerar det ingår i rollen som representant för chipindustrin där Nvidia är en av de absolut tyngsta spelarna.

Huang är säker på att artificiell intelligens kommer at förändra hur människor arbetar och lever. Detta medför, tror han, att efterfrågan på datacenter och chips blir enorm, vilket gynnar hans företag.

”Det är en självklarhet att AI kommer att vara infrastruktur för världen, precis som internet var infrastruktur för världen”, säger Nvidia-chefen, berättar Bloomberg.

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