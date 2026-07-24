Miljarder begravda i cyberrymden: "kryptoarkeologer" jagar glömda bitcoin

Slängde hårddisken i soporna

Mest ikoniskt är fallet med den brittiske it-ingenjören James Howells från Newport. År 2013 slängde han av misstag en hårddisk med privata nycklar till 8 000 bitcoin. Idag är de värda flera miljarder kronor.

Efter flera försök att lokalisera hårddisken, bland anat genom att köpa soptippen, fick han ge upp förra året. Istället försökte han lansera sin egen kryptovaluta.

Hur kan pengarna bara försvinna?

Hur försvinner egentligen kryptovaluta? Till skillnad från pengar på ett bankkonto finns ingen central instans att vända sig till om man tappar bort sin åtkomst.

Varje plånbok skyddas av en privat nyckel, en unik kod som fungerar som både lösenord och ägarbevis. Tappas nyckeln bort låser en matematisk algoritm tillgångarna för alltid: pengarna syns fortfarande för hela världen i det offentliga registret, men ingen kan någonsin flytta dem.

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Kom ihåg lösenordet!

Vanliga sätt att förlora krypto är bortglömda lösenord eller att hårddisken gått sönder. Man kan också skicka pengar till fel adress i ett system som inte går att göra ogjort.

Eller så avlider ägaren utan att ha delat sina uppgifter med någon.

Specialiserade labb

För den som fortfarande har kvar sin hårdvara men förlorat koden finns specialiserade digitala forensiska labb.

Programmerare och etiska hackare utför verkliga ”operationer” på krypterade IronKey-enheter, som permanent raderar sig själva efter tio felaktiga lösenordsförsök.

Bara två gånger kvar

En kund till sådan labb är den tyska programmeraren Stefan Thomas. Han äger 7 002 bitcoins på en låst hårddisk. Och har redan använt åtta av de tio försök han har på sig att öppna hårddisken.

Här försöker arkeologerna använda nitrogen för att söva säkerhetsmekanismen, och lasers för att försöka läsa av minnet.

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Ta bitcoin från bovarna

Ibland lyckas till och med brottsbekämpande myndigheter komma över bitcoin som tappats bort.

I mars i år fick irländska Criminal Assets Bureau, med hjälp av Europol, tillgång till 500 bitcoin beslagtagna från en dömd narkotikaodlare.

Varning för bedragare

Att gräva fram förlorade bitcoin är inte bara svårt, det lockar till sig många oseriösa aktörer.

Flera oberoende recensionssajter varnar för falska ”återställningstjänster” som utger sig för att kunna knäcka vilken plånbok som helst mot förskottsbetalning.

Ett upplägg som ofta visar sig vara ren bedrägeri riktat mot desperata offer som redan förlorat pengar.