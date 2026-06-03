Din laptop blir en personlig AI-assistent – Nvidia är redo, men är marknaden?

Åtta tillverkare redo i höst

Microsoft, Dell, HP, Lenovo, ASUS och MSI presenterar samtliga datorer med RTX Spark på teknikmässan Computex. Totalt planeras över 30 laptops och 10 stationära datorer vid lanseringen i höst. Acer och Gigabyte följer efter.

Microsofts Surface Laptop Ultra blir flaggskeppet. De tunnaste modellerna mäter 14 millimeter och väger runt 1,4 kilo.

Nvidias vd Jensen Huang sammanfattade visionen vid presentationen: ”Med RTX Spark och Windows ber du datorn, och datorn gör jobbet.”

Datorn som jobbar åt dig

Satsningen handlar inte bara om råstyrka. Nvidia och Microsoft utvecklar tillsammans ny teknik som gör det möjligt att köra AI-assistenter lokalt i skyddade miljöer på datorn.

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Tanken är att datorn ska kunna utföra uppgifter självständigt. Boka resor, sammanfatta dokument, hantera mejl. Allt utan att personlig data lämnar datorn.

Microsofts vd Satya Nadella beskriver visionen som att ”leverera fri AI-kraft till varje hem och varje skrivbord med Windows”.

Marknad värd 200 miljarder dollar

Nvidia siktar på en processormarknad värd 200 miljarder dollar (cirka 1 880 miljarder kronor). Det är en direkt utmaning mot Intel, AMD och Qualcomm, som alla har egna AI-processorer för datorer.

Samtidigt har AI-datorer svårt att övertyga konsumenterna. Trots att de väntas stå för över hälften av alla datorförsäljningar 2026 uppger bara var tredje köpare att de faktiskt vill ha en. RTX Spark, med sin kraftfulla lokala AI, kan bli det som ändrar bilden.

Förlorad Kina-marknad driver offensiven

Satsningen kommer inte ur tomma intet. Nvidia har i praktiken förlorat den kinesiska AI-chipmarknaden till Huawei efter amerikanska exportrestriktioner. Huang har själv beskrivit utvecklingen som ett strategiskt bakslag.

PC-marknaden blir ett sätt att kompensera. Nvidias senaste kvartalsrapport visade en omsättning på 81,6 miljarder dollar, nästan en fördubbling på ett år. Men bolaget behöver nya tillväxtmotorer.

Prislappen okänd

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Det stora frågetecknet är priset. Nvidias egen version riktad mot professionella användare kostar 4 800 dollar (cirka 45 000 kronor). Vad konsumentdatorerna kommer att kosta är inte klart.

Lanseringen sker hösten 2026. Nvidia har också presenterat en färdplan med tre kommande generationer, vilket visar att bolaget satsar långsiktigt på konsumentmarknaden.