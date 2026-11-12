Nvidia skakar – här är aktierna som kan ta över AI-rallyt

Reaktionen har blivit en tydlig påminnelse om hur beroende AI-boomen är av Nvidia. Men kursfallet har också öppnat för konkurrenter som länge försökt utmana bolagets dominans.

Enligt Placera steg chip-bolagen AMD och Broadcom drygt 2 procent på torsdagen efter uppgångar även dagen före.

När Nvidias styrelseutredning blev känd på måndagen steg AMD med 13 procent och Broadcom med 8 procent.

AMD utmanar direkt

Den tydligaste utmanaren är AMD. Bolagets grafikprocessorer i Instinct-serien konkurrerar direkt med Nvidias produkter om beställningar från datacenter.

Aktien har redan fått ett lyft av den senaste turbulensen. Analysfirman Oppenheimer höjde dessutom sin rekommendation till köp i måndags, enligt Placera.

En annan möjlig vinnare är Broadcom. Bolaget utvecklar specialdesignade AI-chip åt stora teknikföretag och säljer nätverkschip som används i datacenter.

Det ger en bredare exponering mot investeringarna i AI-infrastruktur.