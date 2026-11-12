Nvidia skakar – här är aktierna som kan ta över AI-rallyt

Nvidias kris har öppnat ett fönster för konkurrenterna. Medan aktien rasar rusar intresset för AMD och Broadcom. Även Google-ägaren Alphabet och Amazon kan bli vinnare när investerare letar alternativ till AI-jättens chip.
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Nvidias turbulens har snabbt förändrat styrkeförhållandena på börsen.
Efter att grundaren och vd Jensen Huang lämnat sin post har aktien fallit kraftigt. Finanschefen Colette Kress har utsetts till tillförordnad vd.
Reaktionen har blivit en tydlig påminnelse om hur beroende AI-boomen är av Nvidia. Men kursfallet har också öppnat för konkurrenter som länge försökt utmana bolagets dominans.
Enligt Placera steg chip-bolagen AMD och Broadcom drygt 2 procent på torsdagen efter uppgångar även dagen före.
När Nvidias styrelseutredning blev känd på måndagen steg AMD med 13 procent och Broadcom med 8 procent.
AMD utmanar direkt
Den tydligaste utmanaren är AMD. Bolagets grafikprocessorer i Instinct-serien konkurrerar direkt med Nvidias produkter om beställningar från datacenter.
Aktien har redan fått ett lyft av den senaste turbulensen. Analysfirman Oppenheimer höjde dessutom sin rekommendation till köp i måndags, enligt Placera.
En annan möjlig vinnare är Broadcom. Bolaget utvecklar specialdesignade AI-chip åt stora teknikföretag och säljer nätverkschip som används i datacenter.
Det ger en bredare exponering mot investeringarna i AI-infrastruktur.
Google och Amazon bygger egna chip
Även de stora molnbolagen har skäl att följa utvecklingen.
Alphabet utvecklar egna AI-processorer, så kallade TPU, som används i Googles datacenter. Amazon har också egna chip för sin molnverksamhet.
Båda bolagen kan dra nytta av att kunderna vill minska sitt beroende av Nvidia och bredda sina leverantörsled.
Bloomberg har pekat ut Googles egna processorer som en möjlig väg för konkurrenterna att ta marknadsandelar.
Risken sprider sig i AI-sektorn
Nvidias problem kan dock få större följder än en omfördelning av marknadsandelar.
Reuters pekar på att bolaget har en central roll även som finansiär i AI-ekosystemet. Nvidia redovisade finansiella åtaganden på 164,5 miljarder dollar – däribland stöd till datacenterprojekt.
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