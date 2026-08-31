Den snabba AI-utvecklingen slukar minneskapacitet i en rasande takt. Någon lösning är inte i sikte, rapporterar minnesjätten Hynix.
Minnesbristen väntas fortsätta årtiondet ut – Macbook-hyllor står tomma
Den globala bristen på minneschip ser ut att bli långvarig.
AI-industrin driver upp efterfrågan på avancerade minneskomponenter, och det ger bolag stora problem.
Ett exempel är Apple som får allt svårare att säkra tillgången till minne för MacBook Air, något som redan märks i butik.
Investerar stora belopp
Den sydkoreanska minnesjätten SK Hynix räknar med att den nuvarande bristen på minneschip består åtminstone till slutet av 2030, skriver Reuters.
Bolaget ser samtidigt inga tydliga tecken på en nära förestående nedgång i efterfrågan.
Bakgrunden är den kraftiga utbyggnaden av AI-infrastruktur. Datacenter för AI kräver stora mängder så kallat HBM-minne, en specialiserad typ av minne som är nära integrerad med AI-processorer.
Efterfrågan har ökat snabbt i takt med att teknikbolag investerar miljardbelopp i nya datacenter.
SK Hynix, som är världens största leverantör av HBM räknat i intäkter, uppgav nyligen att bolaget stod för 58 procent av den globala HBM-marknaden under årets första kvartal.
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Bygger fabrik i USA
För att möta efterfrågan investerar SK Hynix mer än fyra miljarder dollar i en ny anläggning i Indiana.
Den ska börja volymproducera nästa generations HBM4E-minne under tredje kvartalet 2029 och väntas på sikt få en kapacitet på hundratusentals kiselskivor per år.
Anläggningen visar samtidigt hur långt bort en lösning på den nuvarande bristen kan ligga. Renrumsverksamheten ska starta först under andra halvåret 2028, medan den fullskaliga produktionen kommer senare.
Effekterna märks redan utanför AI-industrin. Apples MacBook Air, företagets mest populära Mac, har fått mer begränsad tillgång. Vissa modeller har haft leveranstider som sträcker sig in i september, skriver Techradar.
Bristen har tidigare påverkat Apples mindre datorer Mac mini och Mac Studio, men utvecklingen mot MacBook Air visar att konkurrensen om minneschip nu spiller över på bredare delar av konsumentmarknaden.
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Kan innebära högre priser
Apple försöker hantera situationen genom att köpa minne från kinesiska leverantörer och genom att höja priserna på vissa produkter.
Bolaget har även skjutit upp sin kampanj inför skolstarten och lagt större fokus på MacBook Pro, samtidigt som marknadsföringen varnar för begränsad tillgänglighet för MacBook Air.
Problemen riskerar att bestå så länge AI-investeringarna fortsätter att växa. Nvidia räknar med kraftigt stigande intäkter nästa räkenskapsår, vilket ytterligare understryker den starka efterfrågan på AI-beräkningar.
För konsumenterna kan utvecklingen innebära längre leveranstider och högre priser på datorer. För minnestillverkarna innebär den däremot en ovanligt stark efterfrågan och betydligt större möjligheter att ta betalt, menar experter.
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