Minnesbristen väntas fortsätta årtiondet ut – Macbook-hyllor står tomma

Bygger fabrik i USA

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För att möta efterfrågan investerar SK Hynix mer än fyra miljarder dollar i en ny anläggning i Indiana.

Den ska börja volymproducera nästa generations HBM4E-minne under tredje kvartalet 2029 och väntas på sikt få en kapacitet på hundratusentals kiselskivor per år.

Anläggningen visar samtidigt hur långt bort en lösning på den nuvarande bristen kan ligga. Renrumsverksamheten ska starta först under andra halvåret 2028, medan den fullskaliga produktionen kommer senare.

Effekterna märks redan utanför AI-industrin. Apples MacBook Air, företagets mest populära Mac, har fått mer begränsad tillgång. Vissa modeller har haft leveranstider som sträcker sig in i september, skriver Techradar.

Bristen har tidigare påverkat Apples mindre datorer Mac mini och Mac Studio, men utvecklingen mot MacBook Air visar att konkurrensen om minneschip nu spiller över på bredare delar av konsumentmarknaden.

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Kan innebära högre priser

Apple försöker hantera situationen genom att köpa minne från kinesiska leverantörer och genom att höja priserna på vissa produkter.

Bolaget har även skjutit upp sin kampanj inför skolstarten och lagt större fokus på MacBook Pro, samtidigt som marknadsföringen varnar för begränsad tillgänglighet för MacBook Air.

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Problemen riskerar att bestå så länge AI-investeringarna fortsätter att växa. Nvidia räknar med kraftigt stigande intäkter nästa räkenskapsår, vilket ytterligare understryker den starka efterfrågan på AI-beräkningar.

För konsumenterna kan utvecklingen innebära längre leveranstider och högre priser på datorer. För minnestillverkarna innebär den däremot en ovanligt stark efterfrågan och betydligt större möjligheter att ta betalt, menar experter.

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