Marknaden hade hoppats att rekordnoteringen skulle dämpa oron för att de hundratals miljarder dollar som AI-bolagen investerar inte ska ge avkastning, men när noteringen väl var avklarad tog oron överhanden igen, skriver CNN. Nasdaqindexet föll 5,28 procent på fredagen och ligger nu mer än 2 procent lägre än vid årsskiftet, efter att ha stigit 18,7 procent fram till rekordet den 6 oktober. S&P 500 sjönk 3,7 procent, den sjunde förlustdagen i rad och den längsta förlustsviten sedan februari 2020.

Hårdast av de stora teknikbolagen föll Nvidia, premiepensionsförvalets största innehav, med 14 procent till 125,53 dollar efter att Reuters rapporterat att den amerikanska börsmyndigheten SEC granskar bolagets redovisning, enligt CNN.

Teknikfallet syns i premiepensionen

Betydligt fler svenskar än Anthropics direktägare berörs av teknikfallet via premiepensionen. Närmare sex miljoner sparare har förvalet AP7 Såfa, och fram till 55 års ålder ligger hela kapitalet i AP7 Aktiefond, där Nvidia i juni var största innehavet med 4,51 procent av fonden. Totalt ägde 150 svenska fonder aktien för 233,5 miljarder kronor vid halvårsskiftet, AP7 inräknad, enligt Finansinspektionens fondregister.

AP7 Aktiefond ägde då 37 817 572 Nvidia-aktier, enligt AP7:s innehavslista. Har fonden kvar lika många aktier minskade innehavet i fredags med 7,9 miljarder kronor, räknat på kursfallet på 20,45 dollar och en dollarkurs på 10,20 kronor. Sedan halvårsskiftet har värdet i så fall sjunkit från 73,2 till 48,4 miljarder kronor med dagens dollarkurs.

Kursfallen slår hårdare mot spararna än i en fond utan lån, eftersom AP7 Aktiefond lånar upp till 25 procent av fondens värde för att köpa fler aktier, enligt Pensionsmyndigheten. I juni stod Nvidia, Alphabet, Amazon, Microsoft och Meta tillsammans för 14 procent av fondens förmögenhet.