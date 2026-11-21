Anthropic föll i fredags som lägst till fem cent över teckningskursen, och samma teknikras minskade premiepensionens Nvidia-innehav med närmare 8 miljarder kronor.
Anthropic nära teckningskursen – så utsatt är din pension
Aktien i AI-bolaget bakom Claude nådde 115,10 dollar på torsdagen, sin första dag på Nasdaq, och stängde på 97,17. På fredagen var lägsta kursen 83,05 dollar, bara fem cent över teckningskursen på 83 dollar, enligt Yahoo Finance, och stängde på 88,91 dollar, en nedgång på 8,5 procent. Hos Nordnet, en av de europeiska aktörer som förmedlade aktier i noteringen, finns drygt 35 000 aktieägare i Anthropic och hos Avanza 7 000 ägare.
Marknaden hade hoppats att rekordnoteringen skulle dämpa oron för att de hundratals miljarder dollar som AI-bolagen investerar inte ska ge avkastning, men när noteringen väl var avklarad tog oron överhanden igen, skriver CNN. Nasdaqindexet föll 5,28 procent på fredagen och ligger nu mer än 2 procent lägre än vid årsskiftet, efter att ha stigit 18,7 procent fram till rekordet den 6 oktober. S&P 500 sjönk 3,7 procent, den sjunde förlustdagen i rad och den längsta förlustsviten sedan februari 2020.
Hårdast av de stora teknikbolagen föll Nvidia, premiepensionsförvalets största innehav, med 14 procent till 125,53 dollar efter att Reuters rapporterat att den amerikanska börsmyndigheten SEC granskar bolagets redovisning, enligt CNN.
Teknikfallet syns i premiepensionen
Betydligt fler svenskar än Anthropics direktägare berörs av teknikfallet via premiepensionen. Närmare sex miljoner sparare har förvalet AP7 Såfa, och fram till 55 års ålder ligger hela kapitalet i AP7 Aktiefond, där Nvidia i juni var största innehavet med 4,51 procent av fonden. Totalt ägde 150 svenska fonder aktien för 233,5 miljarder kronor vid halvårsskiftet, AP7 inräknad, enligt Finansinspektionens fondregister.
AP7 Aktiefond ägde då 37 817 572 Nvidia-aktier, enligt AP7:s innehavslista. Har fonden kvar lika många aktier minskade innehavet i fredags med 7,9 miljarder kronor, räknat på kursfallet på 20,45 dollar och en dollarkurs på 10,20 kronor. Sedan halvårsskiftet har värdet i så fall sjunkit från 73,2 till 48,4 miljarder kronor med dagens dollarkurs.
Kursfallen slår hårdare mot spararna än i en fond utan lån, eftersom AP7 Aktiefond lånar upp till 25 procent av fondens värde för att köpa fler aktier, enligt Pensionsmyndigheten. I juni stod Nvidia, Alphabet, Amazon, Microsoft och Meta tillsammans för 14 procent av fondens förmögenhet.
Strategerna är oense om fortsättningen
Steve Sosnick, chefsstrateg på nätmäklaren Interactive Brokers, ser investerarna lämna sektorn i stället för att köpa billigt.
– Det pågår en regelrätt flykt från teknikaktierna. Förr köpte man när kurserna föll, nu säljer man när de stiger eller säljer bara, säger han till CNN.
En investeringsstrateg på analysfirman CFRA Research, kallar läget för en härdsmälta men anser att fallet har gått längre än bolagens siffror motiverar.
– Jag förstår det inte helt, eftersom bolagens siffror egentligen inte motiverar så här mycket försäljning. Men just nu gäller det att sälja först och oroa sig för siffrorna senare, säger han till CNN.
David Kelly, global chefsstrateg på JPMorgan Asset Management, ser en vanlig korrektion efter flera års uppgång.
– Det här är ingen dödlig sjukdom, det är inte ens influensa. Just nu ser det ut som en lätt förkylning, och den borde vara över om en vecka eller två, säger han till CNN.
Värderingen av teknikbolagen i S&P 500, mätt som aktiekurs i förhållande till väntad vinst, var redan före fredagens fall den lägsta sedan mars 2020, enligt analysföretaget FactSet. För Nvidia, AP7 Aktiefonds största innehav, är talet det lägsta sedan 2002.