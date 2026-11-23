Enligt uppgörelsen betalar Amazon 7,5 miljarder dollar (motsvarande 77 miljarder kronor) för tillgångarna, rapporterar Bloomberg med hänvisning till en anonym källa.
Amazon köper AI-bolag för 77 miljarder
Den amerikanska e-handelsbjässen Amazon köper merparten av AI-bolaget Decart AI. Förvärvet ger Amazon mjukvaruverktyg för att stärka AI-infrastrukturen i bolagets molntjänster.
Enligt uppgörelsen betalar Amazon 7,5 miljarder dollar (motsvarande 77 miljarder kronor) för tillgångarna, rapporterar Bloomberg med hänvisning till en anonym källa.
Decart AI bildades 2023 av tre ingenjörer i Israel: Dean och Orian Leitersdorf och Moshe Shalev. Bolaget tillverkar även modeller för redigering av livesändningar och simulationer, som inte ingår i Amazons köp.