Enligt uppgörelsen betalar Amazon 7,5 miljarder dollar (motsvarande 77 miljarder kronor) för tillgångarna, rapporterar Bloomberg med hänvisning till en anonym källa.

Decart AI bildades 2023 av tre ingenjörer i Israel: Dean och Orian Leitersdorf och Moshe Shalev. Bolaget tillverkar även modeller för redigering av livesändningar och simulationer, som inte ingår i Amazons köp.