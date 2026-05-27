Så fördelas förmögenheter i Sverige, Norge och Tyskland – växande klyfta

Så stor andel äger de rikaste

Mönstret går igen i hela Nordeuropa, även om siffrorna kommer från olika rapporter och mäter på något olika sätt.

I Sverige äger den rikaste procenten 35,8 procent av den samlade förmögenheten, enligt Credit Suisse/UBS Global Wealth Report. Det ger Sverige den näst högsta förmögenhetskoncentrationen i EU, efter Tjeckien.

I Norge äger den rikaste procenten 23,5 procent, och de rikaste tio procenten sitter på 52,7 procent, enligt Oxfam. Den fattigaste halvan av Norges befolkning äger bara 3,5 procent.

I Tyskland äger de 5 000 allra rikaste 27,3 procent, och drygt 700 000 multimiljonärer tillsammans med dem kontrollerar över hälften av landets finansiella tillgångar, enligt BCG.

Definitionerna skiljer sig åt mellan rapporterna. Men riktningen är densamma. En liten grupp i toppen drar ifrån.

I Sverige är förmögenheten mest koncentrerad

Sverige har Europas högsta Gini-koefficient för förmögenhet, 0,75, enligt UBS Global Wealth Report. Det är högre än både Turkiet och Cypern.

De svenska miljardärernas samlade förmögenhet motsvarar cirka 70 procent av landets BNP. Antalet miljardärer i svenska kronor har ökat kraftigt. 1996 fanns det 28 stycken. 2021 har siffran vuxit till 542.

Avskaffad förmögenhetsskatt har skapat vad som beskrivs som en gräddfil för de redan förmögna.

Nästan två tredjedelar av Sveriges 45 dollarmiljardärer har blivit rika genom arv, fastigheter eller finansiella investeringar, enligt Financial Times.

Norge valde en annan väg

Norge är det enda av de tre länderna som fortfarande har förmögenhetsskatt. Efter valet 2022 höjde den norska regeringen skatten till 1,1 procent på tillgångar över 20 miljoner norska kronor.

Resultatet blev en kapitalflykt. Hundratals förmögna norrmän har emigrerat till länder med lägre skatt.

Norge har skärpt sin exitskatt, som sedan 2022 beskattar orealiserade vinster vid utflytt med upp till 38 procent.

Ändå har lilla Norge cirka 50 procent fler dollarmiljonärer per capita än Sverige, enligt Capgemini.

Norges oljefond, värd omkring 18 400 miljarder kronor, finansierar en femtedel av statsbudgeten och ger landet en ekonomisk buffert som saknar motsvarighet i grannländerna.

Den som inte investerar halkar efter

BCG pekar på ett grundproblem som gäller oavsett land. Vanliga hushåll sitter tungt i banksparande och kontanter, medan de rikaste investerar i tillgångar som ger avkastning.

”Tyskarna är fortfarande försiktiga investerare. Insättningar och kontanter fortsätter att dominera tillgångsstrukturen hos privata hushåll. Samtidigt ser vi att ETF:er, aktier och kapitalmarknadsinriktade investeringar stadigt ökar i betydelse”, säger Kahlich till t-online.

Mönstret är detsamma i Sverige. Ekonomijournalisten Andreas Cervenka konstaterar i boken Girig-Sverige att det är lättare att bli rik på att äga än att arbeta.

En villaägare med aktieportfölj kan betala lägre skatt än en lärare. För den som vill hänga med i förmögenhetsutvecklingen finns egentligen bara ett recept. Att äga aktier, fonder eller fastigheter.

Globalt rekord

Globalt ökade nettoförmögenheterna med drygt 9 procent under 2025 till 550 biljoner dollar, enligt BCG. Finansiella tillgångar steg med nästan 11 procent, den starkaste ökningen sedan 2021.

USA leder med 147 biljoner dollar i finansiella tillgångar, följt av Kina med 41,5 biljoner, Japan med 15,6 och Tyskland med 12,4.