Norska oljefonden backade 1 270 miljarder – på ett kvartal

Enligt Norges Bank Investment Management, som förvaltar fonden på uppdrag av staten, uppgick själva avkastningsförlusten till 686 miljarder kronor under perioden.

”Resultatet speglar ett kvartal med utmanande marknadsförhållanden”, säger vice vd Trond Grande i ett uttalande enligt E24.no.

Han pekar särskilt på nedgången på aktiemarknaden som den främsta orsaken bakom resultatet, där stora amerikanska teknikbolag drog ned avkastningen. Samtidigt var rörelserna i räntor och fastigheter mer begränsade.

Vid utgången av kvartalet uppgick fondens totala värde till 19 998 miljarder kronor, jämfört med 21 268 miljarder vid årsskiftet. Utvecklingen påverkas inte bara av marknadsavkastningen globalt, utan även av valutakursen för norska kronan samt statens löpande överföringar till fonden.

Sedan dess har värdet återhämtat sig något. Enligt fondens egna, löpande uppskattningar låg värdet på omkring 20 500 miljarder kronor under torsdagen.

Läs mer: Stoltenberg: Oljefonden minskar inte USA-exponeringen

Läs mer: The Economist: Norge har för mycket pengar

Läs mer: Världens största fond sårbar för AI-bubbla