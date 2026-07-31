Joachim Posener i nya dokumentären: "Ingen kunde hitta mig"

Lyxlivet gjorde att Posener blev osams med sin kusin

Sedan genomförs den gigantiska plundringen av bolaget, något som Posener hävdar inte var tanken från början. De skulle spendera pengar på uppköp av ett annat bolag, men det sprack.

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Thomas Jisander och Peter Matsson börjar sedan spendera enorma summor på lyx på franska rivieran, bland annat köper de en varsin Ferrari kontant och champagne i överflöd.

Relationen till kusinen Jisander blir mer än kantstött och polisen börjar få upp ögonen för det som hänt.

Joachim Posener inser vikten av att försvinna spårlöst och i den nu aktuella dokumentären visas hans eget filmmaterial under åren på flykt, och hur han bodde i en av Rio de Janeiros favelor.

Övergav fru och dotter men har nu bildat en ny familj

”Territoriet kontrollerades av en knarkliga som hade soldater som bevakade entrén. Ingen kunde hitta mig där.”

Han lämnade fru och barn i Sverige, vilket han tycker var ”jättesorgligt och tragiskt” och har i dag ny fru och dotter.

”Om jag inte hade gjort Trustoraffären skulle jag inte vara gift med kvinnan jag är gift med, inte ha det barn jag har i dag. Var det värt att inte sitta i fängelse i tio år till? Absolut.”

Thomas Jisander dömdes men Joachim Posener gick fri

Endast Thomas Jisander fälldes för brott i storsvindeln och dömdes till slut i hovrätten till 1,5 års fängelse.

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Lord Mayne frikändes, bolagets vd Lindsay Smallbone åtalades aldrig och brottsmisstankarna mot Joachim Posener, som var internationellt efterlyst men undvek att bli gripen, preskriberades 2007.

Joachim Posener greps emellertid överraskande av polisen utanför Norrtäljeanstalten på hösten 2025 sedan en förbipasserande sett två män filma utanför fängelset till dokumentären.

Joachim Posener, som hade avslöjande filmer i sin mobil, står nu åtalad för olovlig avbildning av skyddsobjekt.

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