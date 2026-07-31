Joachim Posener berättar om flykten undan rättvisan, hur han gömde sig i nästan 30 år i Brasilien och att det var värt allt.
Joachim Posener i nya dokumentären: "Ingen kunde hitta mig"
Den i dag 62-årige Joachim Posener, utpekad huvudman i skandalen, framträder i nya Netflixdokumentären ”Trustorhärvan” som har premiär den 5 augusti.
Han var 33 år när allting rämnade i det som beskrivits som det mest uppmärksammade ekobrottet i Sverige i modern tid.
Investmentbolaget Trustor plundrades på runt en halv miljard kronor och även om större belopp figurerat i andra ekobrottshärvor anses Trustorhärvan var den mest spektakulära.
I oktober 1997 befinner sig Joachim Posener på Barbados när journalisten Gunnar Lindstedt i en granskning har vänt på alla stenar i Trustoraffären, minns Dagens Nyheter.
Fick hjälp av fängelsekunder att gå under jorden
Det här får Posener att gå under jorden. Han tänker inte återvända till fängelset. Han har tidigare skakat galler i flera år på Norrtäljeanstalten.
Han berättar i dokumentären att kriminella i Stockholm hjälpte honom att gömma sig i en liten by i Brasilien under falsk identitet.
I nästan 30 år lyckades Trustorhärvans hjärna hålla sig undan lagen, även i europeiska storstäder. Han slängde glasögonen och skaffade linser, såg till att bli vältränad i stället för knubbig och gjorde sig av med sitt krulliga hår genom att raka skallen.
Då, när det begav sig, hade Posener precis muckat från flera år fängelse och tillsammans med sin kusin Thomas Jisander, kumpanen Peter Matsson, nyzeeländaren Lindsay Smallbone och senare den brittiska adelsmannen Lord Moyne (vars riktiga namn är Jonathan Guinness) som frontfigur genomförde gruppen köpet av Trustor, bland annat via ett miljonlån av tunga kriminella som Posener lärt känna på Norrtäljeanstalten.
Lyxlivet gjorde att Posener blev osams med sin kusin
Sedan genomförs den gigantiska plundringen av bolaget, något som Posener hävdar inte var tanken från början. De skulle spendera pengar på uppköp av ett annat bolag, men det sprack.
Thomas Jisander och Peter Matsson börjar sedan spendera enorma summor på lyx på franska rivieran, bland annat köper de en varsin Ferrari kontant och champagne i överflöd.
Relationen till kusinen Jisander blir mer än kantstött och polisen börjar få upp ögonen för det som hänt.
Joachim Posener inser vikten av att försvinna spårlöst och i den nu aktuella dokumentären visas hans eget filmmaterial under åren på flykt, och hur han bodde i en av Rio de Janeiros favelor.
Övergav fru och dotter men har nu bildat en ny familj
”Territoriet kontrollerades av en knarkliga som hade soldater som bevakade entrén. Ingen kunde hitta mig där.”
Han lämnade fru och barn i Sverige, vilket han tycker var ”jättesorgligt och tragiskt” och har i dag ny fru och dotter.
”Om jag inte hade gjort Trustoraffären skulle jag inte vara gift med kvinnan jag är gift med, inte ha det barn jag har i dag. Var det värt att inte sitta i fängelse i tio år till? Absolut.”
Thomas Jisander dömdes men Joachim Posener gick fri
Endast Thomas Jisander fälldes för brott i storsvindeln och dömdes till slut i hovrätten till 1,5 års fängelse.
Lord Mayne frikändes, bolagets vd Lindsay Smallbone åtalades aldrig och brottsmisstankarna mot Joachim Posener, som var internationellt efterlyst men undvek att bli gripen, preskriberades 2007.
Joachim Posener greps emellertid överraskande av polisen utanför Norrtäljeanstalten på hösten 2025 sedan en förbipasserande sett två män filma utanför fängelset till dokumentären.
Joachim Posener, som hade avslöjande filmer i sin mobil, står nu åtalad för olovlig avbildning av skyddsobjekt.
Läs mer: Fängelse för ökände Trustormannen DagensPS