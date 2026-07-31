"Perfekt storm" – därför är El Niño ett större hot denna gång

Den brittiska investeringstidningen MoneyWeek varnar för att årets El Niño kan få betydligt större ekonomiska konsekvenser än tidigare.

Tidningen beskriver situationen som en ”perfekt storm”, där flera kriser riskerar att förstärka varandra.

El Niño har historiskt lett till torka i Australien, Indonesien och delar av Afrika. Kraftiga regnoväder och översvämningar har drabbat delar av Nord- och Sydamerika. Resultatet blir ofta sämre skördar, stigande råvarupriser och högre livsmedelsinflation.

Mer sårbart läge

Normalt har världsekonomin kunnat absorbera sådana störningar. Men den här gången är utgångsläget ett annat.

Klimatförändringarna har gjort extremväder både vanligare och kraftigare. Havstemperaturerna ligger redan på rekordnivåer, vilket enligt forskare kan förstärka effekterna av ett kraftigt El Niño.

De globala leveranskedjorna är också betydligt mer sårbara än under tidigare El Niño-perioder med pågående krig och handelskonflikter.