Konsevenserna av väderfenomenet El Niño riskerar att bilda en ”perfekt storm” när de krockar med andra kriser och krig i världen.
"Perfekt storm" – därför är El Niño ett större hot denna gång
Dagens PS har tidigare berättat om den växande risken för en så kallad super-El Niño i Stilla havet senare i år. Enligt USA:s vädermyndighet NOAA är sannolikheten 81 procent att väderfenomenet utvecklas till ett ”mycket starkt” El Niño under hösten.
Den brittiska investeringstidningen MoneyWeek varnar för att årets El Niño kan få betydligt större ekonomiska konsekvenser än tidigare.
Tidningen beskriver situationen som en ”perfekt storm”, där flera kriser riskerar att förstärka varandra.
El Niño har historiskt lett till torka i Australien, Indonesien och delar av Afrika. Kraftiga regnoväder och översvämningar har drabbat delar av Nord- och Sydamerika. Resultatet blir ofta sämre skördar, stigande råvarupriser och högre livsmedelsinflation.
Mer sårbart läge
Normalt har världsekonomin kunnat absorbera sådana störningar. Men den här gången är utgångsläget ett annat.
Klimatförändringarna har gjort extremväder både vanligare och kraftigare. Havstemperaturerna ligger redan på rekordnivåer, vilket enligt forskare kan förstärka effekterna av ett kraftigt El Niño.
De globala leveranskedjorna är också betydligt mer sårbara än under tidigare El Niño-perioder med pågående krig och handelskonflikter.
Dyrare matvaror väntar
Kriget i Mellanöstern har pressat energipriserna och skapat oro kring transporter genom Hormuzsundet. Det påverkar även produktionen av gödsel, som tillverkas av naturgas.
Det innebär att jordbruket riskerar att drabbas från flera håll samtidigt.
Enligt MoneyWeek är Vietnam, som står för över 40 procent av världens produktion av robustakaffe, särskilt utsatt för torka. Även kakao, ris, socker, bomull, palmolja och naturgummi hör till de råvaror som historiskt påverkats kraftigt under El Niño-år.
JPMorgan uppskattar att ett starkt El Niño kan höja den globala livsmedelsinflationen med omkring 0,7 procentenheter på egen hand. Om högre energi- och transportkostnader tillkommer kan effekten bli betydligt större.
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