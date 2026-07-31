Tesla överväger att avyttra hela sin Kinaverksamhet, som i dag bygger mer än hälften av alla Tesla-bilar. Orsaken är att röja undan geopolitiska hinder inför en möjlig sammanslagning med Elon Musks rymdbolag SpaceX. Elon Musk kallar uppgifterna ”fake news”, men enligt Wall Street Journal har Teslas ledning redan fått instruktioner att förbereda en separation.
Tesla kan sälja halva bilproduktionen, för att gå ihop med SpaceX
Tesla-chefer har ombetts förbereda en avknoppning av bolagets kinesiska verksamhet inför en potentiell sammanslagning med SpaceX, skriver Wall Street Journal. Man hänvisar till en person insatt i diskussionerna.
Rådgivare ska ha diskuterat allt från en avknoppning till en fullständig försäljning eller ren nedläggning av verksamheten. Inget är låst, och hur snabbt Tesla faktiskt skulle kunna agera är oklart.
Halva bilproduktionen
Fabriken i Shanghai, Teslas första utanför USA, står för mer än hälften av bolagets globala bilproduktion. En sammanslagning med SpaceX innebära betydande geopolitiska och regulatoriska komplikationer.
Detta då SpaceX är en stor amerikansk försvarsleverantör involverad i nationell säkerhet och satellitprogram. En verksamhet som inte går ihop med ägande av fabriker i Kina.
Tesla ska ha tydlig gräns mellan länderna
Musk har själv under flera år instruerat Tesla-ledningen att bygga en tydlig ”laser”-gräns mellan bolagets amerikanska och kinesiska verksamheter. I syfte att säkra att åtminstone den amerikanska halvan skulle överleva om en geopolitisk konflikt mellan länderna skulle blossa upp.
Diskussionerna om en Tesla-SpaceX-sammanslagning har pågått i bakgrunden i flera år men tog fart efter SpaceX rekordstora börsintroduktion på 75 miljarder dollar i juni.
Musk
Vid ett samtal med analytiker nyligen antydde Musk att en sammanslagning kan vara på gång. Han hänvisade till ”allt större överlappning” mellan bolagen.
Han har dock i närtid avfärdat uppgifterna om att en sammanslagning skulle vara i görningen som ”fake news”, så det är svårt att få en tydlig bild.
Liten påverkan för svenska Tesla-köpare
Vad har detta för betydelse för nuvarande och blivande Tesla-ägare i Sverige? I det korta perspektivet inte så mycket.
De Model Y som säljs i Sverige i dag tillverkas i huvudsak vid Teslas europeiska fabrik i Tyskland, inte i Shanghai.
Ny Model Y-variant påverkas
Kina fungerar dock som exporthubb för en planerad billigare, avskalad Model Y-variant (internt kallad E41) som väntas till Europa. Det betyder att en försäljning skulle kunna komplicera eller försena just den modellens lansering här.
En ren nedläggning av Shanghai-fabriken skulle dessutom sannolikt pressa upp Teslas globala produktionskostnader, eftersom Kina länge varit bolagets mest kostnadseffektiva fabrik.
Många ägare av Tesla-aktier i Sverige
För svenska aktieägare är kopplingen mer direkt. Tesla är en av de mest ägda utländska aktierna hos både Avanza och Nordnet.
En strukturaffär av den här digniteten är precis den typ av händelse som historiskt skapat kraftiga kurssvängningar i Tesla-aktien, i endera riktningen.
Och den har ju Musk sittande på båda sidor av förhandlingsbordet i vad Electrek kallar hans ”fjärde miljardaffär med sig själv”. Det kan göra förhandlingarna extra spännande.