Tesla kan sälja halva bilproduktionen, för att gå ihop med SpaceX

Tesla ska ha tydlig gräns mellan länderna

Musk har själv under flera år instruerat Tesla-ledningen att bygga en tydlig ”laser”-gräns mellan bolagets amerikanska och kinesiska verksamheter. I syfte att säkra att åtminstone den amerikanska halvan skulle överleva om en geopolitisk konflikt mellan länderna skulle blossa upp.

Diskussionerna om en Tesla-SpaceX-sammanslagning har pågått i bakgrunden i flera år men tog fart efter SpaceX rekordstora börsintroduktion på 75 miljarder dollar i juni.

Musk

Vid ett samtal med analytiker nyligen antydde Musk att en sammanslagning kan vara på gång. Han hänvisade till ”allt större överlappning” mellan bolagen.

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Han har dock i närtid avfärdat uppgifterna om att en sammanslagning skulle vara i görningen som ”fake news”, så det är svårt att få en tydlig bild.

Liten påverkan för svenska Tesla-köpare

Vad har detta för betydelse för nuvarande och blivande Tesla-ägare i Sverige? I det korta perspektivet inte så mycket.

De Model Y som säljs i Sverige i dag tillverkas i huvudsak vid Teslas europeiska fabrik i Tyskland, inte i Shanghai.

Ny Model Y-variant påverkas

Kina fungerar dock som exporthubb för en planerad billigare, avskalad Model Y-variant (internt kallad E41) som väntas till Europa. Det betyder att en försäljning skulle kunna komplicera eller försena just den modellens lansering här.

En ren nedläggning av Shanghai-fabriken skulle dessutom sannolikt pressa upp Teslas globala produktionskostnader, eftersom Kina länge varit bolagets mest kostnadseffektiva fabrik.

Många ägare av Tesla-aktier i Sverige

För svenska aktieägare är kopplingen mer direkt. Tesla är en av de mest ägda utländska aktierna hos både Avanza och Nordnet.

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En strukturaffär av den här digniteten är precis den typ av händelse som historiskt skapat kraftiga kurssvängningar i Tesla-aktien, i endera riktningen.

Och den har ju Musk sittande på båda sidor av förhandlingsbordet i vad Electrek kallar hans ”fjärde miljardaffär med sig själv”. Det kan göra förhandlingarna extra spännande.