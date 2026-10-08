Svenska artister och AI-fuskare tvingas dela på Spotify-pengar

Tröskelvärdet träffar de små artisterna, inte bottarna

Jämfört med gränsen Spotify införde den 1 april 2024, det vill säga att man måste samla ihop 1 000 streams på tolv månader innan en låt ger royalty, så hamnar tiotals miljoner låtar under den. De utgör ändå bara omkring 0,5 procent av all streaming, enligt Spotify.

AI-fusket är alltså 1,7 till 5 gånger större än den nivå som riktades mot, även om talen kommer från två tjänster som mäter var för sig. AI är dessutom bara en del. Ser man till allt streamingfusk i katalogen så motsvarar det 8 procent av all streaming 2025, enligt Deezer.

Så gick det till i praktiken

Att det fungerar i industriell skala visades i Manhattan den 6 oktober 2026. Michael Smith, 54, dömdes till 18 månaders fängelse och förverkande av 8,09 miljoner dollar, motsvarande cirka 81 miljoner kronor, enligt USA:s justitiedepartement.

Hans bottkonton, som mest 10 000 samtidigt, streamade musiken 80,9 miljoner gånger i april 2023 via familjeabonnemang på YouTube Music. Det går att jämföra med Taylor Swifts hela katalog som ligger på 9,3 miljoner streams enligt åklagaren. Det är nära nio gånger mer.

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Av de tio miljoner dollar som åtalet gällde kom bara 60 000 från Spotify, skriver Music Business Worldwide.

I Sverige har frågan redan prövats. I januari 2026 tog en AI-låt förstaplatsen på Spotifys svenska topplista, men plockades bort från Sverigetopplistan eftersom övervägande AI-genererad musik inte uppfyller reglerna, skriver Realtid.

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