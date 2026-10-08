Bottar och AI-låtar jagar pengar ur samma pott som svenska artister delar på. Dessa falska streams av AI-musik var i fjol värda mellan 17 och 51 miljoner kronor i svenska royalties.
Svenska artister och AI-fuskare tvingas dela på Spotify-pengar
Dagens PS rapporterade i maj 2025 om spökartisterna som sägs urholka royaltyn. Nu finns det siffror att räkna på.
Spotify betalar ingen fast summa per lyssning, utan fördelar royaltyn efter varje rättighetshavares andel av all streaming. Den som har en procent av all streaming i ett land får en procent av pengarna där, enligt Spotify. En falsk stream som slipper igenom tar därför ur samma pott som alla andra delar på.
Hälften av allt nytt var AI i juni
I juni var över hälften av alla nya låtar hos Deezer helt AI-genererade, närmare 90 000 om dagen. De står ändå bara för 1 till 3 procent av all streaming, mätt i juni 2026. Upp till 85 procent av den streamingen var falsk under 2025, enligt Deezer.
Svenska artister genererade nära 2 miljarder kronor i royalties från Spotify i fjol, enligt Spotify. Läggs Deezers andelar på den potten blir det 17 till 51 miljoner kronor, enligt Dagens PS beräkning.
Tröskelvärdet träffar de små artisterna, inte bottarna
Jämfört med gränsen Spotify införde den 1 april 2024, det vill säga att man måste samla ihop 1 000 streams på tolv månader innan en låt ger royalty, så hamnar tiotals miljoner låtar under den. De utgör ändå bara omkring 0,5 procent av all streaming, enligt Spotify.
AI-fusket är alltså 1,7 till 5 gånger större än den nivå som riktades mot, även om talen kommer från två tjänster som mäter var för sig. AI är dessutom bara en del. Ser man till allt streamingfusk i katalogen så motsvarar det 8 procent av all streaming 2025, enligt Deezer.
Så gick det till i praktiken
Att det fungerar i industriell skala visades i Manhattan den 6 oktober 2026. Michael Smith, 54, dömdes till 18 månaders fängelse och förverkande av 8,09 miljoner dollar, motsvarande cirka 81 miljoner kronor, enligt USA:s justitiedepartement.
Hans bottkonton, som mest 10 000 samtidigt, streamade musiken 80,9 miljoner gånger i april 2023 via familjeabonnemang på YouTube Music. Det går att jämföra med Taylor Swifts hela katalog som ligger på 9,3 miljoner streams enligt åklagaren. Det är nära nio gånger mer.
Av de tio miljoner dollar som åtalet gällde kom bara 60 000 från Spotify, skriver Music Business Worldwide.
I Sverige har frågan redan prövats. I januari 2026 tog en AI-låt förstaplatsen på Spotifys svenska topplista, men plockades bort från Sverigetopplistan eftersom övervägande AI-genererad musik inte uppfyller reglerna, skriver Realtid.
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