Norge undrar: Varför går vår krona inte lika bra som er?

Den svenska kronan är den G10-valuta som stärkts mest hittills i år, enligt Bloomberg.

KIX-indexet, som mäter kronans värde mot valutorna hos 32 av Sveriges viktigaste handelspartners, närmar sig sin lägsta nivå sedan januari 2022.

Indexet faller när kronan stärks och det gör den svenska kronan i år. Mot den amerikanska dollarn är kronan upp drygt 18 procent sedan nyår, enligt Infront.

Robert Bergqvist, senior ekonom hos SEB, kopplar utvecklingen till väntade räntesänkningar i USA och all osäkerhet kring Donald Trumps ekonomiska politik.

Ökar investeringarna

”Den andra anledningen till att den svenska kronan stärks är vad jag anser vara ett ökat intresse för att investera i Sverige. Bilden av Sverige och den svenska ekonomin har förändrats i omvärlden”, säger Bergqvist hos norska E24.

SEB-ekonomen pekar även på att Sverige har en relativt stark ekonomisk situation, inte minst i stats- och offentliga finanser.

”Det betyder att vi befinner oss i en stark position där vi har manöverutrymme, vilket ger flexibilitet. Detta möjliggör i sin tur en ekonomisk politik som kan främja tillväxt”, konstaterar Bergqvist.

”Mer kapital kommer då in i Sverige, vilket ökar efterfrågan på den svenska kronan.”

