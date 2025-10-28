Den svenska kronan går starkt. Då undrar norrmännen varför deras krona inte gör detsamma. Dessutom oroas de över oljepriset.
Norge undrar: Varför går vår krona inte lika bra som er?
Den svenska kronan är den G10-valuta som stärkts mest hittills i år, enligt Bloomberg.
KIX-indexet, som mäter kronans värde mot valutorna hos 32 av Sveriges viktigaste handelspartners, närmar sig sin lägsta nivå sedan januari 2022.
Indexet faller när kronan stärks och det gör den svenska kronan i år. Mot den amerikanska dollarn är kronan upp drygt 18 procent sedan nyår, enligt Infront.
Robert Bergqvist, senior ekonom hos SEB, kopplar utvecklingen till väntade räntesänkningar i USA och all osäkerhet kring Donald Trumps ekonomiska politik.
Norge lockar oljejättarna. Dagens PS
Ökar investeringarna
”Den andra anledningen till att den svenska kronan stärks är vad jag anser vara ett ökat intresse för att investera i Sverige. Bilden av Sverige och den svenska ekonomin har förändrats i omvärlden”, säger Bergqvist hos norska E24.
SEB-ekonomen pekar även på att Sverige har en relativt stark ekonomisk situation, inte minst i stats- och offentliga finanser.
”Det betyder att vi befinner oss i en stark position där vi har manöverutrymme, vilket ger flexibilitet. Detta möjliggör i sin tur en ekonomisk politik som kan främja tillväxt”, konstaterar Bergqvist.
”Mer kapital kommer då in i Sverige, vilket ökar efterfrågan på den svenska kronan.”
Oljan håller nere norska kronan
Även den norska kronan har stärkts 2025, men mindre än den svenska. Norska kronan är upp 13,8 procent mot dollarn hittills i år, medan I44-indexet, som mäter den norska kronan mot flera valutor, fallit drygt 4 procent och därmed visar en stärkt norsk krona.
Utvecklingen i de två grannländerna förvånar norska ekonomer.
”Vi som bor i Norge kliar oss lite i huvudet när vi tänker på varför den svenska kronan har gått så bra, med tanke på att ekonomierna, baserat på räntor och arbetslöshet, befinner sig på två helt olika planeter”, säger Dane Cekov, senior strateg på Sparebank 1 Markets, hos E24.
I hans ögon har både den norska och svenska kronan varit undervärderad en längre tid. Den viktigaste anledningen till att den svenska kronan gått bättre i år är oljepriserna, menar Cekov.
Priset norrmännen får för oljan har gått ned cirka 13 procent sedan nyår.
Slagläge för Sverige
Sverige är också i läge för en ekonomisk uppgång, menar Dane Cekov.
”Sverige har sänkt räntorna så mycket att en markant förbättring av ekonomin nu förväntas, medan i Norge väntas fler sänkningar”, summerar ekonomen.
”Allt börjar med en negativ syn på dollarn. Om man inte ska vara positiv till dollarn måste man vara positiv till något annat. Euron har också haft mycket medvind, men nackdelen är politisk oro i Frankrike och fragmentering. Samtidigt har Norge oljesektorn där tillväxten förväntas avta”, analyserar Cekov.
”Det är ett minus för den norska kronan. Sverige har inte den här typen av problem, vilket innebär att de kan komma ut bättre relativt sett.”
