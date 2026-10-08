KRÖNIKA. Efter att ha stärkts med cirka 20 procent mot dollarn under 2025 har kronan tappat 8 procent i år. SEB:s seniorekonom Robert Bergqvist pekar på USA räntor, AI-boomen och energipriserna. Men det finns en annan kraft som pressar kronan – och den finns i svenskarnas egna pensionspengar.
Dina pensionspengar sänker kronan
Robert Bergqvist trodde på kronan.
Men i en ny krönika konstaterar SEB:s seniorekonom att han återigen tvingas ställa den obekväma frågan: vad är det ekonomerna har missat?
Bergqvist har flera svar.
USA:s ekonomi visar motståndskraft, inflationen är för hög och räntorna har fått ett starkare stöd för dollarn. AI-boomen lockar kapital till amerikanska börser och högre energipriser slår hårdare mot Europa än mot USA.
Det är viktiga förklaringar.
Men det finns en annan faktor som förtjänar betydligt mer uppmärksamhet: svenskarnas utlandssparande.
Du köper dollar utan att tänka på det
Svenska pensionspengar och fondsparande investeras i stor utsträckning utanför Sverige.
När en pensions- eller fondförvaltare köper en amerikansk aktie behöver investeringen göras i dollar. Då växlas kronor mot dollar på valutamarknaden.
För spararen märks ingenting. Pengarna går från lönen till fonden och syns senare som ett värde på pensionskontot.
Men i bakgrunden har ett valutaflöde skett.
Riksbanken har beskrivit hur svenska försäkrings- och pensionsföretag placerar en stor del av sina tillgångar utomlands. Hushållens sparande, där det kollektiva pensionssparandet är en stor del, leder på så sätt till omfattande placeringar utanför Sverige.
Anna Seim, vice riksbankschef, konstaterade i en analys av kronan i fjol att de finansiella flödena från investeringsfonder, försäkringsbolag, pensionsfonder och socialförsäkringsfonder till utlandet i genomsnitt motsvarat omkring 3 procent av BNP under de senaste två decennierna. År 2024 var siffran omkring 6 procent av BNP.
Det är inte spekulation mot kronan. Spararna gör precis det som pensionssystemet är tänkt att göra: placerar kapital globalt för att sprida riskerna och söka avkastning.
Men summan av alla dessa beslut blir ett återkommande kapitalflöde ut ur Sverige.
Och mekanismen är egentligen ganska enkel.
När en svensk fond ska köpa amerikanska aktier måste fonden ha dollar. För att få fram dollarn säljs kronor.
Ju större utlandsplaceringar, desto större blir behovet av sådana valutatransaktioner – allt annat lika.
Kronan är priset för utlandssparandet
Här finns en paradox som förtjänar större plats i debatten.
Svenskarna har byggt upp ett enormt pensionskapital som investeras globalt. Det är bra för riskspridningen och för möjligheten att få långsiktig avkastning.
Men det har också en valutaeffekt.
SEB har tidigare pekat ut pensionskapital som söker investeringar utomlands som en av de strukturella faktorerna bakom kronans långvariga svaghet. Banken har bland annat lyft att det svenska pensionskapitalet söker gröna och digitala investeringar utomlands när investeringsmöjligheterna på hemmaplan är begränsade.
Det betyder inte att pensionspengarna förklarar kronans fall under 2026. USA räntor, kapitalflöden till amerikanska börser, energipriser och den globala riskaptiten är betydligt större krafter.
Men det betyder att det finns en svensk, strukturell komponent i valutabilden som är lätt att missa.
Det är också värt att komma ihåg att kapitalflöden kan gå åt andra hållet. I början av 2026 pekade SEB på ovanligt stora kapitalflöden hem till Sverige och ökade inflöden till svenska aktier som en viktig förklaring till kronans styrka.
Det är samma mekanism – fast åt andra hållet.
När kapital kommer hem ökar efterfrågan på kronor. När kapital går ut ökar utbudet.
Ingen politiker pratar om det
Det är här frågan blir mer intressant än själva valutamekanismen.
Det förs en ständig debatt om Riksbankens ränta, regeringens finanspolitik och hur Sverige ska få fart på tillväxten. Men svenskarnas gigantiska utlandsägande och effekten på kronan har fått betydligt mindre politisk uppmärksamhet.
Det är märkligt.
För det här är inget nytt fenomen. Sverige har under lång tid byggt upp ett pensions- och fondsparande där stora mängder kapital söker sig utanför landets gränser.
Riksbanken konstaterar att finansiella flöden på kort sikt är centrala för kronans utveckling. Kapitalet söker sig dit där avkastning, risk och likviditet ser mest attraktiva ut.
Spararen ser avkastning – marknaden ser kronor
Det finns inget konstigt i att svenska sparare äger amerikanska aktier. Tvärtom är det rimligt att pensionskapitalet söker de bästa möjligheterna globalt.
Men det är också rimligt att fråga vad den samlade effekten blir. För när kapitalet lämnar Sverige följer en valutatransaktion med.
Spararen tänker på pensionen, fondvärdet och den långsiktiga avkastningen. Valutamarknaden ser en kronförsäljning.
Det är kanske dags att politiker och ekonomer börjar prata om båda.