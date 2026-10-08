Dina pensionspengar sänker kronan

Bergqvist har flera svar.

USA:s ekonomi visar motståndskraft, inflationen är för hög och räntorna har fått ett starkare stöd för dollarn. AI-boomen lockar kapital till amerikanska börser och högre energipriser slår hårdare mot Europa än mot USA.

Det är viktiga förklaringar.

Men det finns en annan faktor som förtjänar betydligt mer uppmärksamhet: svenskarnas utlandssparande.

Du köper dollar utan att tänka på det

Svenska pensionspengar och fondsparande investeras i stor utsträckning utanför Sverige.

När en pensions- eller fondförvaltare köper en amerikansk aktie behöver investeringen göras i dollar. Då växlas kronor mot dollar på valutamarknaden.

För spararen märks ingenting. Pengarna går från lönen till fonden och syns senare som ett värde på pensionskontot.

Men i bakgrunden har ett valutaflöde skett.

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Riksbanken har beskrivit hur svenska försäkrings- och pensionsföretag placerar en stor del av sina tillgångar utomlands. Hushållens sparande, där det kollektiva pensionssparandet är en stor del, leder på så sätt till omfattande placeringar utanför Sverige.

Anna Seim, vice riksbankschef, konstaterade i en analys av kronan i fjol att de finansiella flödena från investeringsfonder, försäkringsbolag, pensionsfonder och socialförsäkringsfonder till utlandet i genomsnitt motsvarat omkring 3 procent av BNP under de senaste två decennierna. År 2024 var siffran omkring 6 procent av BNP.

Det är inte spekulation mot kronan. Spararna gör precis det som pensionssystemet är tänkt att göra: placerar kapital globalt för att sprida riskerna och söka avkastning.

Men summan av alla dessa beslut blir ett återkommande kapitalflöde ut ur Sverige.

Och mekanismen är egentligen ganska enkel.

När en svensk fond ska köpa amerikanska aktier måste fonden ha dollar. För att få fram dollarn säljs kronor.

Ju större utlandsplaceringar, desto större blir behovet av sådana valutatransaktioner – allt annat lika.