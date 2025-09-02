Dagens PS
Nio anhållna för grova insiderbrott

Nio anhållna för grova insiderbrott efter EBM-räd

Nio personer är anhållna och misstänks för grova insiderbrott efter EBM:s tillslag i Stockholm. (Foto: Stina Stjernkvist/TT)
Ola Söderlund
Uppdaterad: 02 sep. 2025Publicerad: 02 sep. 2025

Nio personer har anhållits som misstänkta för grova insiderbrott efter ett tillslag av Ekobrottsmyndigheten, EBM, i Stockholm.

Enligt EBM gäller brottsmisstankarna bland annat omfattande aktiehandel under hösten 2024 och våren, och de bolag det rör sig om är nu utköpta Tethys Oil och Fortnox, skriver DI.

”Vi misstänker att informationen om att bolagen skulle köpas upp har läckt och att ett antal personer har handlat på insiderinformationen. Det handlar alltså om information som inte var tillgänglig för marknaden vid den tidpunkten”, säger Björn Rygart, kommissarie vid Ekobrottsmyndighetens finansmarknadskammare, i en kommentar.

EBM slog till efter längre tids spaning

Efter en längre tids spaning och utredning i en pågående förundersökning av åklagare kunde Ekobrottsmyndigheten slå till på tisdagen och gripa de misstänkta i Stockholm i den grova insiderhärvan.

DI uppger att de inblandade misstänks ha gjort vinster på över 70 miljoner kronor inför buden på Tethys Oil och Fortnox.

Åklagaren: “En nivå vi knappt sett tidigare”

”Misstankarna gäller upprepad brottslighet där ett stort antal misstänkta med inbördes kopplingar upprepat har handlat samordnat med stora belopp. På så sätt är det insiderhandel på en nivå vi knappt sett tidigare”, säger Jonas Myrdal, tillförordnad vice chefsåklagare och förundersökningsledare vid Ekobrottsmyndigheten i pressmeddelandet.

I samband med EBM:s räd beslagtogs även elektronisk utrustning. 

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

