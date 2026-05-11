Nintendo ned 30 procent – ett event avgör aktiens framtid

Så påverkas svenska sparare

För svenska sparare med Nintendo i portföljen, via exempelvis Avanza eller Nordnet där aktien handlas som tracker eller ADR, är situationen nu svårbedömd.

Räknat i kronor har en investering på 100 000 kronor i Nintendo för tolv månader sedan krympt till under 60 000 kronor idag. Det är en förlust i klass med de värsta sektorerna under 2022 års räntechock.

Jämfört med sektorkollegan Sony, som också flaggat för ökade kostnader för minneskort men som har ett bredare affärssegment inom musik, film och halvledare som fungerar som krockkuddar, framstår Nintendo som ett mer koncentrerat och rörligare risktagande.

ANNONS

Electronic Arts som jämförelse, med sin renodlade mjukvarumodell, exponeras inte alls mot hårdvarukostnaderna och har klarat 2026 avsevärt bättre än de två konsolhårdvarutillverkarna.

Tre signaler pekar åt samma håll

Sammantaget pekar tre oberoende signaler mot att Nintendos aktie saknar en kortsiktig katalysator. För det första prognosen om fallande konsol- och mjukvaruförsäljning. Mjukvaruförsäljningen spås totalt 165 miljoner enheter för räkenskapsåret, en nedgång med cirka 11 procent, enligt Engadget.

För det andra den uteblivna spelkalendern. Investerare väntar fortfarande på ett Nintendo Direct-event som ska presentera årets spelsläpp, och utan bekräftade blockbustrar för hösten finns det inget som motiverar ett kurslyft.

För det tredje den tekniska bilden, där aktien bröt sin 52-veckorslägsta nivå under måndagen och tekniska indikatorer signalerar starkt för sälj.

PS Analys: köpläge väntar, men inte ännu

Analytiker på Morningstar bedömer att aktien är undervärderad och att marknaden fokuserar alltför ensidigt på kortsiktiga motvindar, snarare än på det långsiktiga konverteringspotential som mer än 100 miljoner Switch-användare representerar. Den bedömningen är rimlig på ett till två års sikt.

För den som funderar på att köpa in sig nu är läget för osäkert. Utan en bekräftad spelkalender och med fortsatt hög kostnadsbild från minneskrisen saknas den utlösande faktorn som vänder sentiment.

Vår rekommendation är att invänta nästa Nintendo Direct-event. Det är där nästa kursrörelse kommer börja ta form.

ANNONS

Läs även: Expertguide: Lär dig investera i datorspelsbranschen

Läs även: Datorspelet som säljer för 1 miljard – ”Många avundsjuka”